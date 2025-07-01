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رياضة

ماذا قال موقع الفيفا عن فوز الهلال التاريخي على مانشستر سيتي؟

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

علق موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على فوز فريق الهلال السعودي على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.


وقال موقع فيفا عبر موقعه الرسمي: الهلال السعودي يقصي مانشستر سي في مباراة درامية، سيعود فريق سيموني إنزاجي إلى ملعب كامبينج وورلد في أورلاندو لمواجهة فلومينينسي على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وأضاف موقع الاتحاد الدولي: بفضل هدفين من ماركوس ليوناردو، أحدهما في الوقت الإضافي، الزعيم يحسم المواجهة بفوز تاريخي.


ويواجه الهلال منافسه فلومينينسي البرازيلي، الجمعة المقبل، في ربع النهائي لمونديال الأندية.


الهلال السعودي يحقق خامس انتصاراته في تاريخ كأس العالم للأندية 

وبات هذا الانتصار هو الخامس للفريق السعودي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية.

وقفز الزعيم الهلالي إلى المركز السابع في قائمة أكثر الفرق انتصارًا بتاريخ مونديال الأندية.

أكثر الأندية تحقيقا للفوز في كأس العالم للأندية 

ويحتل ريال مدريد صدارة تلك القائمة بـ14 انتصارًا، يليه الأهلي المصري (11)، ثم بايرن ميونخ وبرشلونة ومونتيري (7)، بالإضافة إلى تشيلسي الذي حقق 6 انتصارات.

يُذكر أن الهلال السعودي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أن شارك من قبل في 4 نسخ، كان إنجازه الأفضل فيها الحصول على المركز الثاني في نسخة 2022.

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