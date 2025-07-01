إعلام إيراني: إحباط مخطط تخريبي واعتقال 50 عميلًا للموساد داخل البلاد

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على 50 عميلًا لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" خلال الأسبوعين الماضيين داخل الأراضي الإيرانية.

وبحسب المصادر، فإن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية واسعة، تستهدف البنية التحتية والمراكز الاقتصادية الحيوية في البلاد، ضمن مخطط منسّق لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي.

وذكرت التقارير أنه تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر بحوزة العملاء، بينها معدات ذات منشأ أمريكي، كانت معدة للاستخدام في الهجمات المخطط لها.

وأكدت السلطات الإيرانية أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف مزيد من التفاصيل حول الشبكة وداعميها.

الحكومة الإيرانية: مواقعنا النووية تضررت بشدة

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن "مواقعنا النووية تضررت بشدة"، في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

التدمير الكامل للمواقع النووية الإيرانية

وردا على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران طلبت إجراء المفاوضات ومزاعمه بشأن التدمير الكامل للمواقع النووية الإيرانية، قالت مهاجراني: "نعم، مواقعنا النووية تضررت بشدة، وقد أید العديد من المسؤولين ذلك".

وأضافت: "كما أعلن الوزير والمتحدث باسم وزارة الخارجية، لم يعلن بعد عن موعد المفاوضات، ومن المحتمل ألا يكون قريبا جدا، ولكن لم يتخذ قرار بهذا الشأن"، مشيرة إلى أن "الأعداء لا يعرفون إيران والإيرانيين لأنهم لا يمتلكون حضارتنا التي تمتد لآلاف السنين وأضافت أن هذا التراث الثقافي والثروة الحضارية يمنعاننا من السماح للعدو بأن يضع أدنى غبار على رداء قائد الثورة الإسلامیة وإلحاق أدنى أذى بسماحته".

استشهاد 935 وإصابة 5646 شخصا منهم 140 امرأة وطفل

وقالت عن آخر الإحصائيات حول القتلى والجرحى في الحرب: إن "وزارة الصحة أعلنت أن هذا العدوان أسفر عن استشهاد 935 وإصابة 5646 شخصا منهم 140 امرأة وطفل".

وبشأن إجراءات الحكومة في المؤسسات الدولية ومجلس الأمن ردا على العدوان الإسرائيلي، ذكرت أن "الإجراء الذي اتخذه الكيان الصهيوني يعتبر جريمة من المنظور الجنائي والدولي ومن هذا المنطلق ومنذ الساعات الأولى للعدوان، بدأنا بمراسلات مع مجلس الأمن الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان".

توثيق هذه الجرائم بتفصيل

وأكدت مهاجراني أنه "يجري توثيق هذه الجرائم بتفصيل، وقد شكلت لجنة قانونية خاصة على مستوى فرع الشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية لهذا الهدف".

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