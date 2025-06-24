الحكومة الإيرانية: سنعيد بناء المنازل والمنشآت المتضررة جراء الغارات الإسرائيلية

أعلنت الحكومة الإيرانية، أنها ستشرع في إعادة بناء المنازل والمنشآت التي تضررت في إيران جراء الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة.

إعادة الإعمار في إيران

وأكدت: أن فرق الإغاثة والهندسة المدنية بدأت تقييم الأضرار في المناطق المستهدفة تمهيدًا لانطلاق عمليات إعادة الإعمار.

الحكومة الإيرانية توجه رسالة للمواطنين بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل

وشددت الحكومة الإيرانية على أن الهجمات الإسرائيلية لن تنال من عزيمة الشعب الإيراني، متعهدة بإعداة الأوضاع إلي ما كانت عليه في أسرع وقت ممكن.

من جانبه طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بإبرام اتفاق دولي يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، مؤكدًا على ضرورة التحرك السياسي والدبلوماسي لتحقيق هذا الهدف.

وأشار “لابيد” إلي أن التوصل إلي هذا الاتفاق يجب أن يتضمن أيضا إعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس وإنهاء العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة.

ووصف الهجمات الإسرائيلية على أهداف داخل إيران بأنها من أروع العمليات في تاريخ الحروب، رغم اعترافه بأن إسرائيل دفعت ثمنا باهظًا خلال هذه المواجهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.