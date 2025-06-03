الثلاثاء 03 يونيو 2025
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خارج الحدود

الحكومة الإيرانية: لن نترك طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة

المتحدثة باسم الحكومة
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، فيتو

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن طهران لا تعتزم ترك طاولة المفاوضات النووية مع واشنطن، مضيفة أن المشكلة الأساسية تتمثل في التصريحات المتناقضة للأمريكيين.

إيران تعلن استعدادها للتفاوض مع أمريكا

وقالت مهاجراني خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لقد أكدنا مرارا استعدادنا للتفاوض، ولكن ليس بطريقة لنقول اليوم شيئا وغدا شيئا آخر أو أن نقول في السر شيئا وفي وسائل الإعلام شيئا آخر".

وردا على سؤال حول التصريحات الأمريكية أثناء المفاوضات وبعدها، قالت: "إحدى مشاكلنا في هذا المجال هي هذه التصريحات المتناقضة، هذه التناقضات تجعل العمل صعبا، ولكن بمهارة دبلوماسيينا في التفاوض سنواصل مسار التفاوض بما يخدم مصلحة الشعب".

لجولة السادسة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

والاثنين أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الجولة السادسة من المفاوضات بين  الولايات المتحدة وإيران حول الاتفاق النووي ربما لا تعقد لأنها باتت موضع خلاف بشأن التخصيب.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لن يسمح للأخيرة بأن تجري "أي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم".

 رفض الاقتراح الأمريكي لإنهاء النزاع النووي 

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي إيراني كبير أن إيران تعتزم رفض الاقتراح الأمريكي لإنهاء النزاع النووي باعتباره "غير قابل للتنفيذ" ولا يراعي مصالح طهران، إذ "يبقى فيه الموقف الأمريكي من التخصيب على الأراضي الإيرانية دون تغيير، ولا يوجد توضيح بشأن رفع العقوبات".

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المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية طهران المفاوضات النووية مع واشنطن إنهاء النزاع النووي الولايات المتحدة وإيران

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