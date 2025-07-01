تركي آل الشيخ يسخر من جوارديولا بعد الهزيمة أمام الهلال، ومدرب السيتي يرد

انتقد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في رسالة وجهها له بعد فوز نادي الهلال على مانشستر سيتي، قائلًا: “جوارديولا جاء عند نادي الهلال السعودي ووقف طموحه”.

تركي آل الشيخ ينتقد جوارديولا

وعلق الإعلامي عمرو أديب على رسالة تركي آل الشيخ، قائلًا إن التصميم على الفوز والصعود كان واضحًا من اليوم الأول، وما حدث فاق كل التوقعات، مشيرًا إلى أنه يطمع في صعود الهلال السعودي

وقال تركي آل الشيخ في رسالة، عبر منصة أكس، وجهها لمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا: "جاء عند الهلال ووقف.. غير طموحه للتمثيل المشرف... الهلال طموحه البطولة".

ورد عليه عمرو أديب، بتغريدة عبر أكس، فقال: "كان باين من اليوم الأول التصميم كان باين من اللحظه الأولى الجديه والرغبه القويه للصعود لأعلى وأعلى، ولكن ما حدث فجر اليوم فوق كل التوقعات. الآن الطمع كل الطمع معالى المستشار وأصعد ياهلال كلنا وراك".

الجدير بالذكر أن نادي الهلال السعودي فاز على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الدور الـ 16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

جوارديولا يعلق على فوز الهلال على مانشستر سيتي

علق بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على هزيمة مانشستر سيتي أمام الهلال السعودي، وقال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، عبر الانترنت: "لقد خلقنا الكثير من الفرص في مباراة اليوم، وتصدى بونو للكثير من الكرات في المباراة، بجانب أننا سمحنا للهلال بصناعة الكثير من الفرص في الكرات المرتدة".

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتر، فيتو

وتابع جوارديولا: "الخروج من البطولة أمر مؤسف، الآن نعود إلى بلادنا، حان وقت الراحة والاستعداد للموسم المقبل بشكل جيد ورأيت اليوم الكثير من الأمور الجيدة التي لم أراها في وقت سابق، منها العلاقات بين اللاعبين والجهاز الفني".

وأوضح مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا "كان يجب علينا أن نكون حاسمين بشكل كبير في مباراة اليوم، تسجيل الكثير من الأهداف وشعرت بأننا كنا سعداء بشكل كبير في البطولة"

يذكر أن مانشستر سيتي تلقى هزيمة على يد الهلال السعودي، بنتيجة 3/4 لصالح الهلال، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ليودع الفريق الإنجليزي البطولة".

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