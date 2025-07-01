رقم مميز لنجم الهلال بمونديال الأندية بعد الفوز على السيتي

عادل البرتغالي روبين نيفيز، لاعب وسط الهلال السعودي، نجوم بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما صنع هدف الهلال الثالث في شباك مانشستر سيتي.

وسجل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، الهدف الثالث للهلال من صناعة روبين نيفيز في مباراة ثمن النهائي التي أقيمت على ملعب كامبينج وورلد فجر اليوم الثلاثاء.

وبحسب شبكة "سوفا سكور" للإحصائيات، أصبح نيفيز أكثر اللاعبين صناعةً للفرص المحققة في النسخة الحالية من المونديال، حيث صنع 4 فرص محققة، متساويًا مع الفرنسي مايكل أوليسيه جناح بايرن ميونخ، والسويدي دانيال سفينسون ظهير دورتموند.

الهلال يتخطى مانشستر سيتي لربع النهائي

تأهل الهلال السعودي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامبينج ورلد" ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، قبل أن ينجح "الزعيم" في حسم المواجهة خلال الشوطين الإضافيين، ليسجل انتصارا تاريخيا على السيتي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 9، قبل أن يرد الهلال بهدفين عن طريق ليوناردو ومالكوم في الدقيقتين 46 و52، ثم رد السيتي بهدف التعادل عن طريق هالاند في الدقيقة 55.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل كوليبالي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94، قبل أن يدرك فودين التعادل للسيتي في الدقيقة 104، ثم حسم ليوناردو المباراة بهدف في الدقيقة 112.

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