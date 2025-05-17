تعليق غريب من عمرو أديب على فوز الأهلي أمام البنك

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز النادي الأهلي على البنك الأهلي بنتيجة 2/1، ضمن المباريات الفاصلة في عمر بطولة الدوري العام.

رد فعل عمرو أديب على فوز الأهلي على البنك الأهلي

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "حسبي الله ونعم الوكيل، اتحدى لو فيه أهلاوي كان متوقع أنه هيكسب.. دقيقة زيادة فوق الوقت الضائع علشان الأهلي يكسب ويجيب جون، وهو أسوأ فريق كان بيلعب النهاردة، لكن علشان البشرية والكون عايزاه يكسب.. أنا كنت واقف وأقول ألف مبروك والعدالة تحققت في استاد القاهرة ولكن في النهاية شربناها سادة".

فوز النادي الأهلي في الوقت الضائع



وتابع: "كام ماتش الأهلي جاب جون في الدقيقة بلس 90، فين العدل والمساواة والكورة والرياضة.. ما تحسبوا الوقت.. مصر كلها قالت جون فبقت جون، حاجة تنقط وتشل وتزهق وتخليك متتفرجش على كورة تاني".

وأضاف: "فيه نادي يعمل الكلام ده ولا بيلعب ولا بيعمل حاجة وطلع كل اللاعيبة ونزل كل اللاعيبة وعمل كل حاجة، ونادي البنك الأهلي كان بيلعب لعب محترم ولكن هي مطلوبة".

وتابع: "نادي عنده الحظ ده مش إرادة ولا مهارة ولا عظمة، بجد اللي حصل النهاردة سحر وعمل ومتقوليش كورة وفنيات ومهارات وتكتيك، مفيش أي تفسير منطقي النهاردة لما حصل النهاردة غير إنه كده هي كده وهو الأهلي لازم يكسب، فهمنا إن الأهلي لازم ياخد الدوري".

وواصل: "هذا فريق لا يستحق أن يأخذ الدوري.. ولكن هذا فريق يستحق إن الدوري يروح له ويمشيله والدنيا كلها تلف علشانه، وغلطان اللي يشك لازم يبقى عندك إيمان عميق إن مفيش فايدة ده سعد زغلول قالها في نفس السنة اللي طلع فيها النادي الأهلي، قال مفيش فايدة علشان محدش يتعب نفسه".

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