زعيم نص الأرض، أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الهلال على مانشستر سيتي

كأس العالم للأندية، علق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، على فوز الهلال على مانشستر سيتي الإنجليزي في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامبينج ورلد" ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وتأهل الهلال السعودي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامبينج ورلد" ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، قبل أن ينجح "الزعيم" في حسم المواجهة خلال الشوطين الإضافيين، ليسجل انتصارا تاريخيا على السيتي.

تركي ال الشيخ يعلق على تأهل الهلال إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابه الرسمي بـ فيسبوك:" هذا الهلال وصيف العالم وزعيم نص الارض".

وتابع:" تحدثوا كثيرًا عن مشروع الدوري السعودي والفائدة منه، لن أعلق بس في سنتين وصيف العالم وفي البطولة الحالية تعادل مع مدريد وهزيمة بالأربعة على السيتي.

وأتم:" حفظ الله الأمير محمد بن سلمان ودعمه للشباب".

أهداف مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 9، قبل أن يرد الهلال بهدفين عن طريق ليوناردو ومالكوم في الدقيقتين 46 و52، ثم رد السيتي بهدف التعادل عن طريق هالاند في الدقيقة 55.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل كوليبالي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94، قبل أن يدرك فودين التعادل للسيتي في الدقيقة 104، ثم حسم ليوناردو المباراة بهدف في الدقيقة 112

تشكيل الهلال ضد مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كوليبالي – لودي – متعب الحربي – كانسيلو.

خط الوسط: سافيتش – نيفيز – محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم – ليوناردو – سالم الدوسري.

تشكيل مانشستر سيتي ضد الهلال

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، ريان آيات نوري.

في خط الوسط: جوندوجان، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: سافينيو، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

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