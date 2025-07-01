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رياضة

مدرب الهلال عن الفوز التاريخي على السيتي: تسلقنا جبلًا بدون أكسجين

الهلال والسيتي
الهلال والسيتي

مونديال الأندية، أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال السعودي، أن تحقيق الفوز على فريق بحجم مانشستر سيتي لم يكن بالأمر السهل، مشيرًا إلى أن فريقه ظهر بصورة مذهلة خلال المباراة. 

وحقق الهلال فوزا تاريخيا أمام مانشستر سيتي (4-3)، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وقال إنزاجي في تصريحات صحفية عب المباراة: "قدمنا مباراة مذهلة أمام فريق قوي وصعب ويجيد الاستحواذ، لكننا لعبنا بحزم وقوة حتى تمكنا من تسجيل 4 أهداف، وحققنا الفوز في النهاية".

وأضاف: "أشكر اللاعبين على الأداء الذي قدموه، خاصة ماركوس ليوناردو، ورينان لودي. وأتمنى أن ندخل المباراة المقبلة بجاهزية كاملة، فقد عانينا من ظروف صعبة بسبب إصابة سالم الدوسري، وحسان تمبكتي، لكننا نمتلك قائمة رائعة من اللاعبين".

وتابع: "سنواجه فريقًا صعبًا استطاع التفوق على إنتر ميلان، لكن علينا أن نعمل على الجانب اللياقي. يجب أن نحتفل اليوم، ثم نبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة".

وعبر إنزاجي عن فخره قائلًا: "سعيد للغاية لأننا أسعدنا جماهير المملكة العربية السعودية بأكملها. أشكر طاقم العمل الذي يتواجد معي منذ 10 سنوات، ونجحوا في القيام بعمل مذهل خلال فترة قصيرة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والتكتيكية".

وعن علاقته بالإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قال: "هو شخص رائع، فقد جاء لي وهنأني على هذا الانتصار، فهو أفضل مدرب في العالم بدون أدنى شك".

ووصف إنزاجي الفوز على السيتي قائلًا: "كأننا تسلقنا جبلًا بدون أكسجين، لكن الفضل يعود إلى اللاعبين الذين قاتلوا ولعبوا من قلبهم، حيث قدموا كل ما لديهم، حتى البدلاء منحوا الفريق إضافة كبيرة".

واختتم: "اللاعبون قدموا بطولة مذهلة، وتحديدًا ناصر الدوسري الذي كان رائعًا، وسيرجي سافيتش الذي برع في الخروج بالكرة، فهو مميز بدنيًا وساعدنا كثيرًا، كذلك تألق لودي مع روبن نيفيز وكانسيلو وماركوس ليوناردو، وبونو يقدم بطولة مذهلة".

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