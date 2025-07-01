احتفال الهلال أمام السيتي يعيد مشهد هتاف ميسي بمونديال 2022

كأس العالم للأندية، تذوق مانشستر سيتي مرارة الهزيمة بعد خسارته المفاجئة أمام الهلال السعودي 4-3 اليوم الثلاثاء، على ملعب كامبينج وورلد، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.

وبعد صافرة النهاية، احتفلت جماهير الهلال في المملكة العربية السعودية بهذا الانتصار التاريخي، مرددة هتافها الشهير: "السيتي وينه، كسرنا عينه".

وسبق أن تجرع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مرارة الهزيمة أمام السعودية في كأس العالم 2022.



وجاء الهتاف في إعادة لسيناريو احتفال الجماهير السعودية الشهير عقب فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين (2-1) في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم 2022 في قطر، حين هتفت "ميسي وينه، كسرنا عينه".



هذا الهتاف، الذي أصبح رمزًا لانتصارات الكرة السعودية على الكبار، عاد ليتصدر المشهد مع إنجاز الهلال التاريخي، الذي أطاح ببطل أوروبا السابق، مانشستر سيتي، ليؤكد قوة الأندية السعودية على الساحة العالمية.

ويستعد الهلال الآن لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي، حاملًا معه زخم هذا الفوز التاريخي.

الهلال يتخطى مانشستر سيتي لربع النهائي

تأهل الهلال السعودي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامبينج ورلد" ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، قبل أن ينجح "الزعيم" في حسم المواجهة خلال الشوطين الإضافيين، ليسجل انتصارا تاريخيا على السيتي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 9، قبل أن يرد الهلال بهدفين عن طريق ليوناردو ومالكوم في الدقيقتين 46 و52، ثم رد السيتي بهدف التعادل عن طريق هالاند في الدقيقة 55.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل كوليبالي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94، قبل أن يدرك فودين التعادل للسيتي في الدقيقة 104، ثم حسم ليوناردو المباراة بهدف في الدقيقة 112.

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