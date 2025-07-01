لحظة بكاء وانهيار رئيس نادي الهلال السعودي بعد إقصاء ناديه بطل أوروبا بمونديال الأندية (فيديو)

انهار فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي بالبكاء بعد تسجيل فريقه الهدف الرابع أمام مانشستر سيتي، في واحدة من أكثر مباريات كأس العالم للأندية إثارة.



وانتهت المباراة التي احتضنها ملعب "كامبينج وورلد" فجر اليوم الثلاثاء، بانتصار الهلال على بطل النسخة الأخيرة من المسابقة بنتيجة (4-3) وتأهله إلى الدور ربع النهائي، بعد أن تحولت إلى ملحمة كروية امتدت إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يُسجل الهلال هدف الحسم في الدقيقة 113.

و أرسل ميلينكوفيتش سافيتش عرضية متقنة، ارتقى لها بقوة، لتصطدم برأسه ثم ترتد من الحارس إيدرسون أمام البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي لم يتردد في إيداعها الشباك.

عقب الهدف الرابع، رصدت عدسات الكاميرا لحظة انهيار فهد بن نافل بالبكاء، في مشهد مؤثر ومفعم بالعاطفة، وسط هتافات الجماهير الهلالية التي احتشدت بأعداد كبيرة، في تعبير صادق عن فرحته وفخره بالأداء التاريخي لفريقه أمام أبطال دوري أبطال أوروبا.

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فهد بن نافل ينهار بالدموع بعد الهدف الرابع ضد السيتي



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pic.twitter.com/bmneb8TMjK — أخبار الهلال (@hilalstuff) July 1, 2025



أهداف الهلال ضد مانشستر سيتي

الهلال يتخطى مانشستر سيتي لربع النهائي

تأهل الهلال السعودي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامبينج ورلد" ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، قبل أن ينجح "الزعيم" في حسم المواجهة خلال الشوطين الإضافيين، ليسجل انتصارا تاريخيا على السيتي.

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 9، قبل أن يرد الهلال بهدفين عن طريق ليوناردو ومالكوم في الدقيقتين 46 و52، ثم رد السيتي بهدف التعادل عن طريق هالاند في الدقيقة 55.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل كوليبالي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94، قبل أن يدرك فودين التعادل للسيتي في الدقيقة 104، ثم حسم ليوناردو المباراة بهدف في الدقيقة 112.

بهذا الانتصار الملحمي، حجز الهلال موعدا ناريا في ربع النهائي ضد فلومينينسي البرازيلي الذي أطاح بدوره إنتر ميلان الإيطالي، مساء الجمعة المقبل، في مباراة مرتقبة تحمل معها آمالا كبيرة لجماهير "الزعيم" والجماهير العربية عامة.

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