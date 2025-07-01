مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث طعن داخل شركة إلكترونيات بألمانيا

ذكرت الشرطة الألمانية أن شخصا لقي حتفه وأصيب اثنان بجروح خطيرة، في هجوم نفذه رجل باستخدام أداة حادة في شركة جنوب وسط ألمانيا، صباح اليوم الثلاثاء.

فرقة إنقاذ كبيرة تتولى تقديم الإسعافات للمصابين

وقالت الشرطة إن فرقة إنقاذ كبيرة تتولى تقديم الإسعافات للمصابين في الشركة الواقعة في بلدة ميلريشتات في بافاريا، معلنة أن امرأة تبلغ من العمر 59 عاما توفيت في مكان الحادث، بينما أصيب شخصان، يبلغان من العمر 55 و62 عاما، بجروح خطيرة، وجميعهم موظفون في الشركة.

لا يوجد خطر على السكان في الوقت الراهن

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على المتهم، وهو ألماني يبلغ من العمر 21 عاما وهو موظف في الشركة، مشيرة إلى أنه لا يوجد خطر على السكان في الوقت الراهن.

وأفادت بأنه لا توجد مؤشرات على أن للهجوم دوافع سياسية أو إرهابية.

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