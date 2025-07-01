ضبط 9775 خرطوشة سجائر مهربة قبل ترويجها بالسوق السوداء في أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة ماضية بقوة في مواجهة كافة صور التلاعب بالأسواق، ولن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بالسلع أو الإخلال بقواعد التداول المشروع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط منظومة التداول.

ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ196 كرتونة سجائر مهربة

وأوضح محافظ أسيوط أن حملة رقابية مكثفة، نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، نجحت في ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ196 كرتونة تحتوي على 9775 خرطوشة سجائر مهربة، وذلك خلال مرورها بمركز ساحل سليم.

وأضاف محافظ أسيوط أن الواقعة كشفت عن محاولة تمويه متقنة لإخفاء المضبوطات، حيث تم إخفاء الكراتين تحت طبقة من الرمال داخل السيارة، إلا أن يقظة مفتشي التموين – بقيادة سيد حسن مدير إدارة تموين ساحل سليم، وراشد همام مأمور الضبط القضائي – حالت دون تسريب هذه الكميات للسوق السوداء.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية، لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار، وضمان وصول السلع للمواطنين دون تلاعب أو استغلال.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو ممارسات غير قانونية عبر الخط الساخن رقم (114)، أو من خلال الأرقام الأرضية لغرفة العمليات بالمحافظة: (2135858/088)، (2135727/088)، (2135670/088)، بالإضافة إلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة عبر الرابط:.

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