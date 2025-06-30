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محافظات

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بأسيوط إلى 210 درجات

محافظ أسيوط يعتمد
محافظ أسيوط يعتمد التنسيق، فيتو

اعتمد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025 /2026، ليكون 210 درجات لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

جاء ذلك بناءً على الدراسة المقدمة من اللجنة المشكلة برئاسة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعضوية عدد من القيادات التعليمية، والتي استندت في مقترحها إلى عدد من المعايير، أبرزها الطاقة الاستيعابية للفصول الدراسية المجهزة للصف الأول الثانوي، والقرارات الوزارية المنظمة لكثافة الطلاب في المدارس والفصول.

تخفيض الحد الأدنى للقبول من التقدير المبدئي البالغ 212 درجة إلى 210 درجات

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تخفيض الحد الأدنى للقبول من التقدير المبدئي البالغ 212 درجة إلى 210 درجات، حرصًا على مصلحة الطلاب وتيسيرًا على أولياء الأمور، مع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص. كما تم اعتماد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية ليكون 190 درجة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم، وتعمل على دعمه وتطويره في مختلف مراحله، لاسيما التعليم قبل الجامعي، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مدارس جديدة بالمناطق الأكثر احتياجًا، والعمل على تخفيض الكثافات الطلابية داخل الفصول، بالإضافة إلى تطوير المناهج والوسائل التعليمية بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث. ولفت إلى أن محافظة أسيوط تُعد من بين المحافظات التي شهدت طفرة كبيرة في التوسع بإنشاء المدارس الجديدة.

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

حصلوا على الدرجة النهائية، ننشر ​​​​​​أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأسيوط

من جانبه، أشار محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أن المحافظ كان قد اعتمد في وقت سابق، بتاريخ 25 يونيو الجاري، نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2025، حيث بلغت نسبة النجاح 78.89% للطلاب النظاميين والمنازل، وبلغ عدد الناجحين في الفصل الدراسي الثاني 61,207 طالبًا من إجمالي 77,838 طالبًا مقيدًا.

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