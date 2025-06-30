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أسيوط التكنولوجية: انتقال الطالب من المرحلة الأولى إلى الثانية بتقدير تراكمي لا يقل عن ٦٠ ٪

مجلس جامعة أسيوط
مجلس جامعة أسيوط التكنولوجية، فيتو

 
 
عقد مجلس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية اجتماعه الدوري لشهر يونيو؛ برئاسة الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس الجامعة؛ وبحضور الدكتور على محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ولاء محمود الشريف عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية، والدكتور خليل علي خليل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ودكتور جمال كمال عباس أمين عام الجامعة، ودكتور جهاد جمال حملي أمين المجلس.

 

 

وفي مستهل المجلس تقدم الدكتور جمال تاج بالأصالة عن نفسه بالإنابة عن أسرة الجامعة بخالص التهنئة القلبية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الذكري الثانية عشر لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، التي تعد بمثابة علامة فارقة في حياة الشعب المصري، للحفاظ على حريته وهويته، داعيًا المولى عز وجل أن يديم علي مصرنا الحبيبة نعمة الأمان والأمان والاستقرار تحت ظل قيادتها الرشيدة برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 

وخلال المجلس استعرض رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية ؛ عرضًا تقديميًا حول أهم الأحداث والفعاليات التي تمت خلال شهر يونيو ٢٠٢٥م؛ أهمها فعاليات ملتقي التوظيف والتدريب الأول بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية ٢٠٢٥م، التي نظمته الجامعة بمشاركة عدد من الشركات والمصانع، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس الجامعة، بإشراف الدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة.

 

توقيع الجامعة ٣ بروتوكولات تعاون لتدريب الطلاب

 

وأشاد المجلس بالفعاليات التي شهدها الملتقى والتي تضمنت معرضًا علميًا لمشروعات تخرج طلاب المرحلة الأولى من كليتي الجامعة، وآخر للشركات والمصانع المشاركة، فضلًا عن توقيع الجامعة ٣ بروتوكولات تعاون لتدريب الطلاب، وتنظيم عدد من الجلسات النقاشية بين الطلاب ورجال الصناعة.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع منتسبي جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، على جهودهم المثمرة خلال فعاليات الملتقى منذ الفكرة حتى التنفيذ والخروج بشكل يليق منتسبي الجامعة.

 

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وخلال الاجتماع، وافق مجلس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية علي انتقال الطالب من المرحلة الأولى إلي المرحلة الثانية بشرط الحصول علي تقدير تراكمي لا يقل عن ٦٠٪ في المرحلة الأولى، وذلك إعتبارًا من العام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥م.

كما وافق المجلس؛ على السماح للطلاب بإعادة أي عدد من المواد التي رسبوا فيها خلال الدور الصيفي دون التقيد بعدد معين، وذلك لدعم العملية التعليمية وتحقيق المرونة اللازمة بما لا يتعارض مع اللوائح المنظمة.

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