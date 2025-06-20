تحرير 29 مخالفة تموينية في صدفا بأسيوط

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، باستمرار تنفيذ حملات تموينية مفاجئة وموسعة بجميع مراكز وأحياء وقرى المحافظة، بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز لحماية المستهلك، وتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، وردع كل من يحاول التربح من السوق السوداء على حساب المواطنين.

حملة تفتيشية مكبرة على محال وأسواق مركز صدفا

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة علاء عبد الرحيم، رئيس المركز، نفذت حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع محمد إبراهيم، مدير إدارة تموين صدفا، وشملت الحملة عدة قطاعات خدمية وتجارية وأسفرت الحملة عن تحرير 29 محضرًا متنوعًا، من بينها 13 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر لمخالفات نظافة عامة، و9 محاضر تموينية متنوعة.

وأكد محافظ أسيوط أهمية استمرار تلك الحملات المكثفة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة، لضمان توافر السلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحماية المواطنين من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط خصصت عدة قنوات لتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة، من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب خدمة "تليجرام" على الرقم (01066628906)، والرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528)، فضلًا عن الموقع الرسمي www.shakwa.eg..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.