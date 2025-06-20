الجمعة 20 يونيو 2025
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محافظات

تحرير 29 مخالفة تموينية في صدفا بأسيوط

حملة تموينية بأسيوط،
حملة تموينية بأسيوط، فيتو

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، باستمرار تنفيذ حملات تموينية مفاجئة وموسعة بجميع مراكز وأحياء وقرى المحافظة، بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز لحماية المستهلك، وتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، وردع كل من يحاول التربح من السوق السوداء على حساب المواطنين.

حملة تفتيشية مكبرة على محال وأسواق مركز صدفا 

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة علاء عبد الرحيم، رئيس المركز، نفذت حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع محمد إبراهيم، مدير إدارة تموين صدفا، وشملت الحملة عدة قطاعات خدمية وتجارية وأسفرت الحملة عن تحرير 29 محضرًا متنوعًا، من بينها 13 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر لمخالفات نظافة عامة، و9 محاضر تموينية متنوعة.

وأكد محافظ أسيوط أهمية استمرار تلك الحملات المكثفة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة، لضمان توافر السلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحماية المواطنين من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

ضبط 6 أطنان قمح مسوس وتحرير 571 محضرًا خلال حملات تموينية بأسيوط

تحرير 172 محضرا للمخابز المخالفة في حملة تموينية بأسيوط

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط خصصت عدة قنوات لتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة، من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب خدمة "تليجرام" على الرقم (01066628906)، والرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528)، فضلًا عن الموقع الرسمي www.shakwa.eg..

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