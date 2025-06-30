انطلاق الفصل الدراسي الصيفي بجامعة أسيوط الأهلية وفتح باب التحويل

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، اليوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، الجلسة الحادية عشرة للمجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية، بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات المختصة بالدراسة بالجامعة الأهلية، والأستاذ مصطفى حسن، أمين عام الجامعة، إلى جانب أعضاء المجلس الأكاديمي.

ثورة 30 يونيو من تحول تاريخي أعاد لمصر هويتها الوطنية

وفي مستهل الجلسة، تقدم الدكتور أحمد المنشاوي بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبتي الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة ورأس السنة الهجرية الجديدة، مشيرًا إلى ما تمثله ثورة 30 يونيو من تحول تاريخي أعاد لمصر هويتها الوطنية واستقلال قرارها، ومهّد لانطلاقة شاملة في مسيرة التنمية والبناء، داعيًا الله أن تكون السنة الهجرية الجديدة عامًا مباركًا على الوطن، مفعمًا بالرخاء والاستقرار والتقدم.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت التعليم العالي في قلب المشروع الوطني للتنمية، وأن إنشاء الجامعات الأهلية يأتي كأحد أبرز ملامح هذا التوجه، بما يعكس حرص الدولة على إتاحة تعليم عصري متميز وربطه بسوق العمل المحلي والدولي، مؤكدًا على أهمية مضاعفة الجهود داخل الجامعة الأهلية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتعزيز مساهمتها في بناء المستقبل.

وفي إطار أعمال الجلسة، وافق المجلس الأكاديمي على انطلاق الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2024/2025 بعدد من كليات الجامعة، حيث تقرر بدء الفصل الصيفي في: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي اعتبارًا من السبت 12 يوليو 2025، ولمدة 8 أسابيع. وبرنامجي اللغة الإنجليزية والألمانية بكلية الألسن واللغات التطبيقية، اعتبارًا من السبت 5 يوليو 2025. وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، اعتبارًا من السبت 5 يوليو 2025. وبرنامج نظم المعلومات (BIS) بكلية العلوم الإدارية والمالية، اعتبارًا من السبت 20 يوليو 2025، ولمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع.

فتح باب التحويل من وإلى جامعة أسيوط الأهلية

كما وافق المجلس على فتح باب التحويل من وإلى جامعة أسيوط الأهلية خلال الفترة من الثلاثاء 1 يوليو وحتى الثلاثاء 15 يوليو 2025، وفقًا للضوابط المنظمة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، والتي تم إعلانها عبر الصفحة الرسمية لجامعة أسيوط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/AssuitANU/

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات تجهيز معامل المرحلة الثانية بكلية طب الفم والأسنان، والتي تشمل تركيب منظومة الهواء المضغوط والشبكة الخاصة بها، وتجهيز ثلاث معامل لمحاكاة المريض، وثلاث معامل للتركيبات الثابتة، ومعمل للتركيبات المتحركة، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 70 مليون جنيه.

كما ناقش المجلس البدء في تجهيز معمل التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم والتكنولوجيا، تمهيدًا لبدء الدراسة بها فور استيفاء الإجراءات المطلوبة.

واختُتم الاجتماع بمناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية والمالية المتعلقة بالكليات المختلفة والقطاعات المرتبطة بالجامعة، بما يدعم انتظام العملية التعليمية واستكمال مشروعات التطوير الجارية.

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