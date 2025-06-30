وسائل إعلام تونسية تعلن العثور على جثمان الطفلة مريم

أعلنت وسائل إعلام تونسية، مساء اليوم الإثنين، العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر على مستوى بني خيار.

وبحسب موقع «موازيك» التونسي، قال مصدر مسئول من الحرس البحري بنابل: إن فرق البحث من أعوان منطقة الحرس البحري بقليبية عثرت في حدود الساعة السابعة من مساء اليوم على جثة الطفلة مريم منسابة في عرض البحر على مستوى بني خيار.

وأكد المصدر ذاته للموقع التونسي، الشروع في إجراءات تسليم الجثة إلى والدها.

كذلك، قالت صحيفة «الشروق» التونسية، إنه تم منذ قليل، العثور علي جثمان الطفلة مريم قرب سواحل بني خيار من طرف الحرس الوطني بنابل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.