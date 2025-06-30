الثلاثاء 01 يوليو 2025
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وسائل إعلام تونسية تعلن العثور على جثمان الطفلة مريم

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

أعلنت وسائل إعلام تونسية، مساء اليوم الإثنين، العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر على مستوى بني خيار.

وبحسب موقع «موازيك» التونسي، قال مصدر مسئول من الحرس البحري بنابل: إن فرق البحث من أعوان منطقة الحرس البحري بقليبية عثرت في حدود الساعة السابعة من مساء اليوم على جثة الطفلة مريم منسابة في عرض البحر على مستوى بني خيار.

وأكد  المصدر ذاته للموقع التونسي، الشروع في إجراءات تسليم الجثة إلى والدها.

كذلك، قالت صحيفة «الشروق» التونسية، إنه تم منذ قليل، العثور علي جثمان الطفلة مريم قرب سواحل بني خيار من طرف الحرس الوطني بنابل.

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الطفلة مريم بني خيار الحرس البحري بنابل قليبية

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