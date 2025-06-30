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صحة أسيوط تستعد لاستقبال مرشحي مجلس الشيوخ لإجراء الفحوصات الطبية

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط، فيتو


تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، مجمع المعامل الكائن بمستشفي الصدر بحي شرق بالمحافظة، لمتابعة جاهزية المعامل لاستقبال المرشحين لإجراء التحاليل الطبية اللازمة.

تواجد الفريق الطبي على مدار الساعة لإجراء التحاليل

 

واطمأن وكيل وزارة الصحة بأسيوط خلال الجولة على جاهزية الفرق الطبية المختصة، وتوافر قاعات انتظار مناسبة تليق بالمرشحين، بالإضافة إلى التأكد من تواجد الفريق الطبي على مدار الساعة لإجراء التحاليل وإصدار النتائج بدقة وسرية تامة.

رافق وكيل وزارة الصحة بأسيوط خلال الجولة دكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية ودكتور عبد المالك محمود مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي ودكتورة هالة عبد المعطي مدير إدارة الأمراض المعدية والقذافي عبد الرحمن مدير إدارة الشؤون الإدارية وسالم هاشم والمعتصم بالله السيوطي نائبا مدير إدارة المتابعة بالمديرية

 

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وخلال جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط تم استعراض آلية العمل وخطة استقبال المرشحين خلال الفترة المقبلة.

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