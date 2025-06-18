صحة أسيوط تنظم ندوة عن "مخاطر التلوث البلاستيكي"

نفذت مديرية الصحة والسكان بأسيوط بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة ندوة علمية توعوية للحد من استهلاك المواد البلاستيكية لآثارها الضارة على الإنسان والبيئة، وذلك برئاسة الدكتور عاطف القرن استاذ الأمراض الصدرية بجامعة أسيوط،ورعاية من اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط.

الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة تحت عنوان "الحد من التلوث البلاستيكي"، بهدف نشر الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الصحية المستدامة وبحضور الدكتور احمد سيد موسي وكيل المديرية للشئون الوقائية ودكتور محمد جمال أحمد وكيل المديرية للشئون العلاجية ودكتور عبد المالك محمود الشناوى مدير عام الطب الوقائى والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بأسيوط ومنال علم الدين مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة.

افتتحت الندوة بكلمة من وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، الذي عبّر عن سعادته بالمشاركة الفاعلة في هذا الحدث، مرحبًا بجميع الحضور، وعلى رأسهم الدكتور عاطف القرن رئيس جمعية اسيوط للصدر، كما رحب بمشاركة كافة الإدارات الفنية التابعة لإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمحافظة ونظيراتها بمختلف الإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مثمنًا جهودهم في إنجاح الندوة.

التأثيرات السلبية للبلاستيك على البيئة والصحة العامة

من جانبه قدّم الدكتور عاطف القرن، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة أسيوط ورئيس جمعية اسيوط للصدر، محاضرة علمية شاملة تناول فيها التأثيرات السلبية للبلاستيك على البيئة والصحة العامة، مع التركيز على أهمية الحد من الاستخدام غير الضروري، واتباع الاستخدام الأمثل له متطرقا الحديث عن أنواع البلاستيك المختلفة، وأبرز أضراره الصحية والبيئية، مستعرضًا أمثلة واقعية، وشارحا أساليب التخلص الآمن منه والبدائل الممكنة.

وقدمت الدكتورة فاطمة الشيمي مدير إدارة الإعلام السكاني بصحة أسيوط عرضا تناول دور إدارة الإعلام في رفع الوعي الصحي والسلوكي وأبرز إنجازات الإدارة وتدخلاتها المجتمعية بالإضافة إلى أهم التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الإعلامي والتوعوي وأهمية الإعلام كأداة تنموية تؤثر في السلوك المجتمعي والعلاقة الوثيقة بين التلوث البيئي والقضية السكانية وسبل التعاون بين الجهات المختلفة لحل المشكلات البيئية والصحية.

وأشاد المعتصم بالله السيوطي مدير الإعلام بمديرية الصحة بأسيوط بالحملة التي أطلقتها وزارة البيئة وهي الحملة الوطنية للحد من الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تحت شعار «قللها»، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للبيئة 2025 تحت شعار «إنهاء التلوث البلاستيكي»، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، بهدف تقليل استخدام البلاستيك تدريجيا وإصلاح النظم البيئية، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وشدد على أهمية التخلص التدريجي من استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع تسليط الضوء على البدائل المتاحة للبلاستيك واستخدام البدائل صديقة البيئة، ليس فقط للحفاظ على بيئتنا، بل لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن الاستعمال المفرط للبلاستيك أصبح يشكّل تهديدا خطيرا على البيئة وصحة الكائنات الحية، إذ إنه مادة غير قابلة للتحلل بسهولة، ويتراكم في الطبيعة لقرون.

وتناولت الندوة أبرز المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن التلوث البلاستيكي، مع استعراض جهود الدولة في خفض الاستهلاك والتوسع في استخدام البدائل الآمنة بيئيا كما ناقش المشاركون أهمية التوعية المجتمعية وتكاتف المؤسسات للحد من تلك الظاهرة.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات المهمة، من بينها إطلاق حملات توعية تستهدف الأطفال والشباب، وتحفيز الابتكار في تصنيع المواد القابلة للتحلل، وتشجيع المشاركة المجتمعية في عمليات جمع وفرز النفايات البلاستيكية.

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