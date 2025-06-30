أخبار الاقتصاد اليوم، الفراخ البلدي تسجل 120 جنيه للكيلو، انخفض بأكثر من 10%، الدولار الأمريكي يسجل أسوأ أداء له منذ 1973، جرام الذهب عيار 24 يسجل 5240 جنيهًا

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم

الاستثمار: هيئة تنمية الصادرات قدمت 204 دراسات فى مختلف القطاعات التصديرية

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ان هيئة تنمية الصادرات قامت باعداد ما يقرب من 204 دراسة فى مختلف القطاعات التصديرية وفقا للسلع الواعدة، وإتاحتها من خلال بوابة الصادرات المصرية www.expoegypt.gov.eg لخدمة مجتمع الاعمال من المصدرين.

سعر جرام الذهب مساء اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الذهب اليوم ، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية ختام حركة تعاملات اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 بجميع الجرامات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا

وأدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وارتفاع الأسعار، كما أن ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

الذهب

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5240 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4585 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3930 جنيها.

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد تطوير مصانع "النصر للكيماويات الدوائية

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية إلى شركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل ومشروعات التطوير بالشركات التابعة

وذلك في ظل توجه الدولة نحو توطين وتطوير الصناعة الدوائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية الحيوية .

كان في استقبال الوزير، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حيث استهل المهندس محمد شيمي جولته بتفقد مصنع فلاتر غسيل الكلى الذي عاد للعمل بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات، وذلك بعد تنفيذ مشروع تطوير شامل بالشراكة مع شركة "وادي النيل اشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية".

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ استقرارًا في الأسواق، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 77.5 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 70 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 120.9 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

حسن الخطيب: خطة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر

استعرض وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب انجازات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

● قامت الهيئة بوضع استراتيجية وخطة تحرك لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر حيث تمت المشاركة في عدد كبير من الزيارات الترويجية والمؤتمرات الخارجية لعدد من الدول المستهدفة وذلك لعرض تطورات مناخ وحوافز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال عقد لقاءات ثنائية وموائد مستديرة مع كبرى الشركات المستهدفة.



● مقابلة عدد كبير من الوفود الخارجية لعرض تطورات مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة لبحث فرص الاستثمار المتاحة وإقامة شراكات مع الشركات المصرية.



● عقد اجتماعات ثنائية مع عدد من السفراء للدول الأجنبية والعربية لتعزيز التعاون المشترك.

وزير الخزانة الأمريكي: الرسوم الجمركية لا تزال قابلة للارتفاع إلى مستويات 2 أبريل

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، إن العودة إلى الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في "يوم التحرير" لا تزال خيارًا مطروحًا لبعض الدول مع استمرار إدارة ترامب في مفاوضاتها التجارية.

الرسوم الجمركية الأمريكية

وقال بيسنت: "هناك دول تتفاوض بحسن نية، لكن يجب أن تدرك أنه إذا لم نتمكن من تجاوز الحدود بسبب عنادها، فقد نعود إلى مستوى 2 أبريل. آمل ألا يحدث ذلك".

عندما أُعلن عن مستويات الرسوم الجمركية هذه في البداية، انخفض سوق الأسهم بشكل حاد قبل أن يُعلق ترامب الرسوم بعد أسبوع، ومن المقرر أن ينتهي تعليق الرسوم الأسبوع المقبل في 9 يوليو.

انخفض بأكثر من 10%، الدولار الأمريكي يسجل أسوأ أداء له منذ 1973

سجل الدولار الأمريكي أكبر تراجع له في نصف عام، منذ أكثر من خمسة عقود، في أسوأ بداية سنوية له منذ عام 1973، مع استمرار تزايد الشكوك في أوساط المستثمرين وتزايد الضبابية بشأن السياسات الاقتصادية الأمريكية

انخفاض مؤشر الدولار

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية من بينها اليورو والجنيه الإسترليني والين، بأكثر من 10% منذ بداية يناير.

إعلان نتائج الطرح العاشر للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الرقمية

أعلنت وزارة الصناعة، عن نتائج الطرح العاشر للأراضي الصناعية، الذي تم إجراؤه من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، في الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، والذي أعلن عنه رسميا الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مطلع الشهر الجاري

493 مليون دولار صادرات الغزل والمنسوجات خلال 5 أشهر... و262 مليون دولار صادرات قطاع الأقمشة و المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف تطوير وتوطين الصناعة

اطلقت الدولة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج ، والذى يأتى في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، بما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس وكذا جذب الاستثمارات.

السيسي يتابع مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

و تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا المُستجدات المُتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج، وبما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، وموقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة، وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر في هذا القطاع.

صندوق بنك القاهرة الأول التراكمي للأسهم يكسر حاجز المليار جنيه

حقق صندوق بنك القاهرة الأول التراكمي (للأسهم) إنجازًا غير مسبوقًا، بتجاوزه حاجز المليار جنيه مصري في حجم الأصول، ليصبح بذلك من أكبر صناديق الأسهم في السوق المصري من حيث الحجم، ويدخل ضمن قائمة الصناديق المليارية الرائدة بالسوق

وقال بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: إن هذا الإنجاز يؤكد التزام بنك القاهرة بدوره الريادي في تقديم حلول استثمارية متنوعة واحترافية، تدعم نمو الثروات وتحقيق أهداف المستثمرين، في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية.

البنك التجاري الدولي يجدد بنجاح شهادة ISO لنظام إدارة استمرارية الأعمال

أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (سي اي بي CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن تجديد شهادة ISO 22301:2019 الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، والخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال، وذلك تأكيدًا على التزامه المستمر بأعلى معايير التميز المؤسسي والجاهزية التشغيلية.

ويُعد CIB من أوائل البنوك في مصر التي حصلت على هذه الشهادة منذ عام 2018، مما يعكس استراتيجيته الرامية إلى تعزيز ثقافة الاستمرارية المؤسسية والقدرة على التكيف مع التحديات المختلفة.

رئيس جهاز التمثيل التجاري: 667 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والتشيك عام 2024

ترأس رئيس التمثيل التجارى وفد رفيع المستوى ممثلا لعدد من الوزرات والهيئات المصرية المعنية، بينما رأس الجانب التشيكى Michal Prokop مدير ادارة الدول الغير اوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.

وقام رئيس التمثيل التجارى بإلقاء كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات الفنية للجنة المشتركة تناول خلالها الفرص المتاحة لتعظيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والتشيك

وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والإقتصادية بين البلدين، وحرص مصر على تعزيز صادراتها إلى السوق التشيكى في قطاعات رئيسية مثل الصناعات الهندسية والمنسوجات والاجهزة الكهربائية والمنتجات الزراعية وغيرها.

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