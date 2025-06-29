الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على الخدمات الجديدة للإنترنت البنكي في CIB

البنك التجاري الدولي،
البنك التجاري الدولي، فيتو

قرر البنك التجاري الدولي CIB تطوير خدمات الإنترنت البنكي للعملاء. 

وشملت القائمة العديد من الخدمات الجديدة التي تم تحديثها بما يتناسب مع تطلعات عملاء البنك التجاري الدولي CIB.

وتوفر النسخة المطورة من خدمات الإنترنت البنكية باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، تشمل ما يلي:

 فتح الحسابات الجديدة لحظيًا،

اختيار أنظمة التقسيط لمدفوعات البطاقات الائتمانية

 ودفع الفواتير

وربط الشهادات والودائع

التقديم على القروض وبطاقات الائتمان، بالإضافة إلى إمكانية شراء وبيع صناديق الاستثمار.

كما تتيح المنصة أيضًا تحديث بيانات التواصل، وطلب إصدار دفاتر الشيكات، وخدمات إيقاف واستبدال البطاقات، إلى جانب مجموعة من الوظائف المتقدمة الأخرى. وتنفرد المنصة الإلكترونية للبنك بتقديم خدمة "إدارة الحسابات للعملاء ذوي الصلة"، التي تُمكّن أولياء الأمور من إدارة حسابات ذويهم من القُصَّر بكل سهولة ويسر.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن حدود المعاملات في حساب بداية الجاري للعملاء من أصحاب الشركات والمهن الحرة حيث يأتي ضمن باقة خدمات متنوعة يتم تقديمها لتلك الفئة من العملاء.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن حدود المعاملات في حساب بداية كالتالي:

الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه 

 

الحد الشهري لمعاملات الخصم على الحساب 200 ألف جنيه 

ويتيح CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل، وذلك من خلال التالي:

رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريًّا)

لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

إعفاء من رسوم فتح الحساب

اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online
 

إمكانية طلب ماكينة نقاط البيع

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البطاقات الائتمانية الانترنت البنكى المنصة الالكترونية بطاقات الائتمان خدمات الإنترنت البنكي دفاتر الشيكات البنك التجارى الدولى

الأكثر قراءة

جون إدوارد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن المهاجم الأجنبي

جدو: يورتشيتش مستمر مع بيراميدز وبن رمضان كان قريبا من الانضمام إلينا

طارق الشناوي يعلق على اتهام أحمد السقا بضرب طليقته مها الصغير

بعد فشل توربينات سد النهضة، خبير جيولوجي يحذر من حدوث فيضانات بالخرطوم قريبا

موقف محرج لشيرين عبد الوهاب على مسرح مهرجان موازين (فيديو)

البتلو يتراجع 10.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

يقتل القتيل ويمشي في جنازته، شاب ينهي حياة والدته ويدفنها في أرض زراعية بالمنيا

تفاصيل جديدة عن مساعي الأهلي لضم خليفة وسام أبو علي

خدمات

المزيد

تعرف على الخدمات الجديدة للإنترنت البنكي في CIB

البتلو يتراجع 10.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

التطبيق أول يوليو، تعرف على نسبة زيادة المعاشات للفئات المستحقة

تعرف على نسبة ذوي الإعاقة في المساكن المدعمة من الدولة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يتعاطى مخدرات وتجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين.. مفاجآت صادمة في تحقيقات حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية