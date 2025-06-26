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خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب ربما يمدد مهلة تعليق الرسوم الجمركية لما بعد 9 يوليو

الرئيس الأمريكي ترامب،
الرئيس الأمريكي ترامب، فيتو

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعليق الرسوم الجمركية – والمقرر في 9 يوليو – ليس حاسمًا، مشيرة إلى أن الرئيس قد يمدد المهلة إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الدول المعنية.

 

ترامب يحتفظ بخياراته

وأوضحت ليفيت أن ترامب سيحتفظ بحق تقديم اتفاق بديل في حال لم تُقدم تلك الدول عروضًا مناسبة، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي "يمكنه ببساطة تقديم اتفاق لتلك الدول إذا لم تبادر هي بذلك".

 

حرية تعديل المعدلات الجمركية

وأكدت المتحدثة أن الرئيس ترامب سيكون لديه حرية كاملة في تحديد معدل جمركي جديد يراه مناسبًا لحماية الاقتصاد الأمريكي والعامل المحلي، في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري متوازن.

يأتي هذا التصريح في إطار استراتيجية ضغط مستمرة تنتهجها إدارة ترامب بهدف دفع الشركاء التجاريين إلى تقديم تنازلات تصب في مصلحة الولايات المتحدة، وسط توترات متصاعدة حول السياسات التجارية.

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البيت الأبيض ترامب الرسوم الجمركية الرئيس الأمريكى الولايات المتحدة الاقتصاد الأمريكى

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