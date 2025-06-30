27 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة، اليوم بسقوط 27 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وكان مجمع ناصر الطبي، أعلن عن استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي وسط وشمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الأمم المتحدة للسكان: الرضع في غزة على وشك الموت بعد نفاد حليب الأطفال

من ناحية اخرى أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن المئات من حديثي الولادة في الحضانات بمستشفى ناصر بغزة يواجهون خطر الموت الوشيك.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان: حليب الأطفال نفد تماما في قطاع غزة وهم يواجهون خطر الموت.

في سياق آخر، أعلنت سرايا القدس في مدينة جنين عن تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في نقطة عسكرية إسرائيلية على حاجز سالم العسكري، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

على صعيد متصل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ154 على التوالي، ولليوم الـ141 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد مستمر، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

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