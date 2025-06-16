طريقة عمل كفتة الفراخ، فى خطوات بسيطة

طريقة عمل كفتة الفراخ، كفتة الفراخ من مشتقات الدجاج الشهيرة التى لها عشاق كثيرون لمذاقها المميز الذي لا يقاوم.

وطريقة عمل كفتة الفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كفتة الفراخ.

مكونات عمل كفتة الفراخ:

½ كيلو صدور دجاج مفرومة (يفضل بدون جلد)

1 بصلة متوسطة مبشورة

2 فص ثوم مفروم

حزمة بقدونس مفروم ناعم

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات دجاج أو بهارات كفتة

¼ ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

2 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم (لتماسك الكفتة)

1 ملعقة كبيرة زيت (للعجن)

عصير نصف ليمونة (اختياري)

طريقة عمل كفتة الفراخ:

في وعاء كبير، اخلطي صدور الدجاج المفرومة مع البصل والثوم.

أضيفي البقدونس وجميع التوابل والبهارات، ثم البقسماط والزيت وعصير الليمون.

اعجني الخليط جيدا بيديكى حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط متماسك.

غطي الخليط واتركيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ليتماسك أكثر.

شكلي الكفتة على هيئة أصابع أو أقراص.

ادهني الجريل أو الطاسة بقليل من الزيت.

اشوي الكفتة على نار متوسطة حتى تنضج من الجانبين ويصبح لونها ذهبي.

سخني قليل من الزيت في مقلاة.

اقلي الكفتة حتى تصبح ذهبية اللون من الخارج وناضجة من الداخل.

قدمي كفتة الفراخ مع أرز أبيض أو أرز بسمتي، أو خبز بلدي أو شامي، أو سلطة طحينة أو سلطة خضراء، أو بطاطس مقلية أو مشوية.

نصيحة لكفتة الفراخ لا تكثري من البصل حتى لا تطرى الكفتة وتتفكك.

يمكن إضافة بيضة إذا كان الخليط غير متماسك.

يمكن إدخال الخليط في محضرة الطعام ليصبح ناعم وسهل التشكيل.

طريقة عمل كفتة الفراخ، فيتو

فوائد الدجاج

والدجاج من اللحوم البيضاء الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، ولها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد الدجاج:

تزويد الجسم بمغذيات لا توجد بكثرة في اللحم الأحمر، مثل: فيتامينات "أ" و"ك" و"د" و"إي".

تزويد الجسم بحصة كبيرة من البروتين لبناء وصيانة العضلات والأنسجة.

تحتوي الدواجن على معادن تقوّي العظام، مثل الكالسيوم والفوسفور، إلى جانب السيلينيوم الذي يحمي من التهاب المفاصل.

لحم الطيور مثل اللحم الأحمر غني بالزنك اللازم للرجل للحفاظ على مستوى هرمون التوستيسترون.

يحتوي لحم الدواجن على فيتامين "ب 5" الذي يساعد على تقليل التوتر وأعراض سن اليأس.

يحتوي كل 28 جرامًا من صدر الدواجن الخالي من الجلد على جرام واحد من الدهون، لذلك تعتبر صدور الدجاج والديك الرومي وسيلة جيدة لضبط الوزن.

لحم الطيور غني بفيتامين "ب 6" الذي يدعم جهاز المناعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.