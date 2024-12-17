الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل كفتة الفراخ.. لغداء سريع التحضير ومغذي

كفتة الفراخ، فيتو
كفتة الفراخ، فيتو

طريقة عمل كفتة الفراخ، من طرق عمل الفراخ التي تصلح كوجبة للغداء، كما أنها مناسبة للمرأة العاملة، فيمكن تحضير كفتة الفراخ بكل خطواتها، قبل الطهي.

فيمكن إعداد كفتة الفراخ في أطباق للحفظ والتخزين، للاحتفاظ بها في الفريزر، لحين الحاجة، لوضعها مباشرة في الفرن، مما يسهل عليكي وجبة الغداء، إذا كنتي امرأة عاملة.

وتعد طريقة عمل كفتة الفراخ، من الطرق سهلة التحضير التي يمكنك عملها في البيت بنفسك، وبأقل التكاليف، فهي من الوصفات الموفرة في الميزانية.


طريقة عمل كفتة الفراخ بكل سهولة

 

كفتة الفراخ المشوية
كفتة الفراخ المشوية، فيتو

ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل كفتة الفراخ باحترافية زي الجاهزة، وبخطوات سريعة، ونتيجة مضمونة، لتقدميها لأفراد الأسرة كوجبة للغداء متكاملة العناصر الغذائية.


مكونات عمل كفتة الفراخ المشوية

نصف كيلو دجاج مخلي
بصلة متوسطة مفرومة
ملعقة صغيرة كمون مطحون
نصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة بهارات "جارام ماسالا" الهندية أو بهارات عادية
ملعقة صغيرة عصير ليمون
2 حبة فلفل أخضر أو أحمر حار مفروم ناعم (أو نصف حبة فلفل أخضر عادي مفروم )
4 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء مفرومة
ملعقة كبيرة نعناع فريش مفروم أو ملعقة صغيرة جاف (اختياري)
ملعقة صغيرة زنجبيل فريش مفروم أو ربع ملعقة صغيرة جاف
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملعقة صغيرة ملح
بيضة مخفوقة بالشوكة
2 ملعقة كبيرة جبن مبشور أى نوع حسب الرغبة (اختياري ممكن الاستغناء عنه)
2 ملعقة كبيرة بقسماط خبز مطحون

 

طريقة تحضير كفتة الفراخ المشوية

نضع الفراخ المخلية، صدور أو صدور مع الأفخاد، في محضر الطعام.
نضيف إليه الفلفل الحار أو العادى والكزبرة الخضراء والنعاع والبصل والثوم وكل التوابل والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون.
نفرم المكونات معا مع عدم الإفراط فى الفرم، حتى لا يصبح الخليط مثل العجينة.
بعد الفرم نضع الخليط فى بولة عميقة، ونضيف عليه البيضة تدريجيا، ونخلط لأنه يمكن الاكتفاء بنصف البيضة فقط، حتى لا يصبح الخليط ناعم.
نضيف البقسماط المطحون، مع الجبن المبشور، ونخلط، ثم نغطى البولة وندخلها الثلاجة 2 ساعة، حتى نسهل عملية التشكيل.
بعد مرور الوقت، نحضر شواية وتدهن بالزيت وتترك حتى تسخن جيدا، ثم نشكل الخليط على أسياخ.
توضع على الشواية، مع تركها 10 دقائق، حتى تنضج مع تحريك السيخ.
يمكن بعد نضج كفتة الفراخ المشوية، أن يوضع فى صينية، ونحمي قطعة فحم على النار، وتوضع على قطعة ورق فويل، وتوضع فى وسط الصينية ونصب عليها ملعقة زيت، ونغطى الكفتة، وتترك دقائق، ثم توضع فى طبق التقديم.
لو لم يكن لديكِ الاسياخ يمكن تشكيلها باستخدام يد ملعقة خشب، ثم نخرجها وتسوى على الشواية مع قلبها، حتى تنضج من جميع الجهات.
وبعد نضج كفتة الفراخ المشوية، ترفع وتقدم مع سلطة خضراء وبالهنا والشفا.

 

طريقة عمل كفتة داوود باشا
 

مكونات كفتة داوود باشا
مكونات كفتة داوود باشا، فيتو

طريقة عمل كفتة داوود باشا، من طرق الكفتة سهلة التحضير، كما أنها من أصناف الكفتة التي يشتهر بها المطبخ المصري، وتعود أصول كفتة داوود باشا إلى بلاد تركيا، وهي من الأكلات التي يمكنك تحضيرها سريعا، كما أنها غير مكلفة، فبنصف كيلو لحم مفروم يمكنك عمل وجبة لأسرتك مع الارز الأبيض.


طريقة عمل كفتة داوود باشا


وتقدم الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي، طريقة عمل كفتة داوود باشا، بكل أسرارها وخطواتها، التي تساعدك على اتقان عملها، ومن أول مرة.

مكونات كفتة داوود باشا:
500 جرام لحم مفروم
بصلة مفرومة ناعم
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة بهار لحم
ملعقة كبيرة زعتر طازج
3 ملعقة كبيرة بقسماط
ملح وفلفل

 

مقادير الصوص الأحمر:
3 طماطم
3 ملعقة كبيرة معجون طماطم
1\2 كوب ماء
مكعب مرقة
2 فص ثوم مفروم ناعم
ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار
ملعقة كبيرة فلفل أخضر حار
ملح وفلفل

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خطوات عمل كفتة داوود باشا

بوعاء نضع اللحم والبهارات والبصل والزعتر، ونمزج جيدا حتى يتجانس الخليط، ثم نضع البقسماط أخر خطوة ونقلب جيدا، حيث يعمل البقسماط على تماسك اللحم أثناء القلي، ثم نشكل اللحم لكرات متساوية الحجم.
بطاسة القلي نضع 4 ملاعق كبيرة من الزيت، ثم نقلي كرات الكفتة حتى 3\4 طهي، وتترك جانبا بنفس طاسة القلي.
نضع الثوم ثم نضع معجون الطماطم، ويقلب قليلا، لحين تحضير صوص الطماطم، عن طريق خفق ثمرات الطماطم مع مقدار الماء.
بعد خفق الطماطم توضع مباشرة مع الثوم والمعجون، ونقلب قليلا ويترك لتطهى قليلا حوالى 5 دقائق، ثم نضع الكفتة التي تم تحضيرها مسبقا، والفلفل الحار، ويترك على نار متوسطة، إلى أن تطهى جيدا لمدة 15 دقيقة.
وتقدم الكفتة مع الأرز الأبيض.
 

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