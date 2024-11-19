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طريقة عمل كفتة الفراخ، لذيذة وسهلة التحضير

كفتة الفراخ
كفتة الفراخ

طريقة عمل كفتة الفراخ، كفتة الفراخ من الأكلات الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم، وهى بديل لذيذ وسريع لتناول الفراخ.

وطريقة عمل كفتة الفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كفتة الفراخ.

 

مكونات عمل كفتة الفراخ:-

500 جرام من صدور الدجاج المفرومة

بصلة متوسطة الحجم، مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

1 بيضة

1/4 كوب من الفريك أو الخبز المحمص (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون

1/4 ملعقة صغيرة من البابريكا (اختياري)

1 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي (للطهي)

طريقة عمل كفتة الفراخ 
طريقة عمل كفتة الفراخ 

طريقة عمل كفتة الفراخ:-

  • قومي بتقطيع صدور الدجاج إلى قطع صغيرة جدًا أو استخدمي مفرمة اللحم لتحضير الدجاج المفروم بشكل ناعم.
    إعداد المزيج.
  • في وعاء كبير، اخلطي الدجاج المفروم مع البصل المفروم، الثوم، البقدونس، البيضة، والملح والفلفل والبهارات (الكمون، البابريكا).
  • إذا أردتِ تحسين القوام، يمكن إضافة الفريك أو الخبز المحمص المطحون.
  • باستخدام يديكِ، شكلي المزيج إلى كرات صغيرة أو أصابع على حسب الرغبة، يمكنك استخدام القليل من الزيت لتسهيل عملية التشكيل.
  • سخني الزيت في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.
  • ثم قومي بتحمير كفتة الفراخ من جميع الجوانب حتى تصبح ذهبية اللون وناضجة بالكامل، ويستغرق ذلك حوالي 8-10 دقائق.
  • قدمي كفتة الفراخ ساخنة مع الأرز أو الخبز أو سلطة الطحينة حسب رغبتك.
  • يمكن إضافة بعض التوابل الأخرى حسب الذوق مثل الكزبرة الجافة أو القرفة.
  • للحصول على قوام أكثر تماسكًا، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من النشاء أو الدقيق.
  • إذا كنتِ تفضلين طهي الكفتة في الفرن، يمكن وضعها في صينية مدهونة بالزيت وتركها في فرن مسخن مسبقًا على درجة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة أو حتى تنضج.
  • تعتبر كفتة الفراخ من الأطباق الخفيفة والصحية، ويمكن تحضيرها في وقت قصير وتناسب جميع أفراد العائلة.
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