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رياضة

ضحك ولعب وجد، لحظة تدريبات باريس جيرمان استعدادا لمواجهة إنتر ميامي بمونديال الأندية (فيديو)

تدريبات باريس سان
تدريبات باريس سان جيرمان، فيتو

خاض باريس سان جيرمان، تدريباته البدنية استعدادًا لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

 

ويلتقي باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غدًا الأحد، في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

أرقام ميسي ضد باريس سان جيرمان 

وستكون مباراة ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 هي الـ11 لميسي ضد البي إس جي، حيث حقق 4 انتصارات و3 تعادلات وخسر 3 مرات في 10 مواجهات سابقة مسجلًا 6 أهداف وصانعًا 1.

أرقام ميسي مع باريس سان جيرمان 

يذكر أن ميسي خلال فترة عامين مع باريس سان جيرمان لعب 75 مباراة سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 35.

فيما قال أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، في تصريحات لمنصة "دازن" عقب فوز فريقه على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدفين مقابل لا شيء: "نحن سعداء جدًا بهذا الفوز المستحق. كان انتصارًا مهمًا بعد الخسارة أمام بوتافوجو في الجولة الماضية".

 

وأضاف: "لم يكن أداؤنا جيدًا أمام بوتافوجو، لكننا قدمنا رد فعل قوي أمام سياتل، وأثبتنا قدرتنا على مواصلة المنافسة في البطولة".

وأكد النجم المغربي صعوبة المنافسة في البطولة، قائلًا: "لا توجد مباراة سهلة في كأس العالم للأندية، يجب أن نكون مركزين من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، الأجواء هنا حارة جدًا، وأرضية الملاعب جافة، لكننا نعمل بجدية رغم الموسم الطويل والشاق".

وأشار حكيمي إلى أهمية فترة الإعداد للمباراة المقبلة، قائلا: "لدينا أسبوع للاستعداد لمواجهة إنتر ميامي بقيادة ميسي، وهي فترة كافية للتعافي والإعداد البدني. في هذه المرحلة من البطولة، لا مجال للأخطاء، وإلا سنودع المنافسة".

 

حكيمي يحصد جائزة مباراة سان جيرمان وسياتل

وحصد النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة رجل مباراة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي، في كأس العالم للأندية.

وانتهت مباراة باريس سان جيرمان ضد سياتل ساوندرز بنتيجة 0/2 للفريق الفرنسي، في المباراة التي جرت مساء أمس الإثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

 

سجل هدفي باريس سان جيرمان، كفاراتسخيليا في الدقيقة 35 وأشرف حكيمي في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط وصعد كأول المجموعة الثانية إلى دور الـ16 في مونديال الأندية.

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