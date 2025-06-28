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رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، غدا الأحد، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد إنتر ميامي

ونشرت "لوباريزيان" التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان، على النحو التالي:

دوناروما، أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديس، فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز، باركولا، كفاراتسخليا، دوي.

يذكر أن الفائز من لقاء بي إس جي وإنتر ميامي، سيواجه الفائز من صدام بايرن ميونخ وفلامنجو.

طبيعة إصابة عثمان ديمبلي وموقفه من مباراة إنتر ميامي

تحوم الشكوك حول جاهزية عثمان ديمبلي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للمشاركة مع فريقه في كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن عثمان ديمبلي تخلص من إصابته العضلية التي أبعدته عن مباريات دور المجموعات بالمونديال.

وأضافت "لكن مشاركة اللاعب الفرنسي أمام إنتر ميامي في دور 16 لا تبدو مؤكدة حتى الآن".

وأوضحت أن لويس إنريكي مدرب البي إس جي، لا يبدو مقتنعًا بنسبة كبيرة بجاهزية ديمبلي لخوض المباراة.

ولفتت "حال جلوس عثمان ديمبلي على دكة البدلاء، سيبدأ الفريق الباريسي، اللقاء، بالثلاثي الهجومي كفاراتسخيليا ودوي وبرادلي باركولا".

 

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