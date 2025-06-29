الزمالك يفتح ملفات ساخنة في سوق الانتقالات ويترقب مستقبل الجهاز الفني

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من الترقب والحسم في عدة ملفات تتعلق بتجديد العقود، التعاقدات الجديدة، واستقرار الجهاز الفني، بالتزامن مع تحركات الإدارة لإعادة الانضباط والهيكلة المالية داخل الفريق. مصادر موثوقة من داخل النادي كشفت تفاصيل حاسمة حول أربع قضايا بارزة:

مهلة أخيرة لحسام عبد المجيد لتجديد عقده

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة منحت المدافع حسام عبد المجيد مهلة أخيرة لحسم موقفه من تجديد عقده، بعد سلسلة من المفاوضات التي شهدت تأخيرات من جانب اللاعب.

وأوضح المصدر أن الزمالك أبلغ عبد المجيد رسميًا بأن الاستمرار في المماطلة قد يؤدي إلى تسويقه إجباريًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل توجه الإدارة لفرض حالة من الانضباط الفني والإداري داخل الفريق، ورفض استمرار أي لاعب لا يُظهر التزامًا واضحًا تجاه النادي.

مدير فني جديد يقترب من قيادة الزمالك رسميًا

في خطوة جديدة لحسم ملف القيادة الفنية، كشف مصدر داخل الزمالك أن النادي أنهى بالفعل الاتفاق مع مدير فني أجنبي جديد، وتم توقيع العقود بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يصل المدرب إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل، على أن يتم الإعلان عن توليه المهمة بشكل رسمي فور وصوله.

هذه الخطوة تأتي بعد فترة من البحث والمفاوضات مع عدد من الأسماء، في محاولة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح بعد موسم شهد تذبذبًا في النتائج والاستقرار الفني.

الزمالك يدرس رحيل مصطفى شلبي بسبب راتبه المرتفع

أفاد مصدر إداري أن نادي الزمالك يسعى للتخلص من الجناح مصطفى شلبي خلال الميركاتو الحالي، بعد أن حصل على ما يقرب من 17 مليون جنيه في موسمه الأخير، وهو رقم تعتبره الإدارة مبالغًا فيه وغير متناسب مع العائد الفني.

وأشار المصدر إلى أن النادي يفكر في إدخاله ضمن صفقة تبادلية أو بيعه لأي نادٍ محلي أو خارجي، لتخفيف العبء المالي.

في المقابل، أبدى شلبي ترحيبه بالرحيل، خاصة بعد تعرضه لضغوط جماهيرية مؤخرًا، وأكد للمقربين منه أنه لم يعد قادرًا على التعامل مع تلك الأجواء، ما جعله يُفكر جديًا في خوض تجربة جديدة.

الجزيري في انتظار قرار الإدارة وسط أنباء الرحيل

على صعيد آخر، أكد مصدر مقرب من المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري أن اللاعب لم يتلقَ أي إخطار رسمي من إدارة الزمالك بشأن رحيله عن الفريق، رغم انتشار أنباء تفيد بإمكانية الاستغناء عنه.

وأوضح المصدر أن الجزيري لا يمانع الاستمرار أو الرحيل، لكنه ينتظر قرارًا واضحًا من الإدارة. حالة الغموض حول مستقبله تزيد من قلقه، خاصة مع دخول عدد من المهاجمين دائرة الترشيحات لتعزيز الخط الأمامي في الموسم الجديد.

الزمالك ينظم الأمور داخل النادي قبل الموسم الجديد

يتضح أن إدارة الزمالك بدأت تتخذ خطوات حاسمة في ملفات متعددة تتعلق باللاعبين والجهاز الفني، في محاولة لترتيب الأوراق مبكرًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومع اقتراب المدير الفني الجديد، وحسم بعض العقود، قد تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من القرارات المفصلية في القلعة البيضاء.

من هو مدرب الزمالك الجديد؟

وأنهى نادي الزمالك كافة التفاصيل التعاقدية والمالية مع المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول، في خطوة طال انتظارها من قبل الجماهير البيضاء، التي تُمني النفس بمرحلة جديدة تعيد للنادي استقراره الفني وقدرته على المنافسة.

ووفق مصادر من داخل القلعة البيضاء، من المنتظر أن يُعلَن عن هوية المدير الفني خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وسط حالة من التكتم الإعلامي غير المعتادة، لكن أغلب المؤشرات تؤكد أن البلجيكي يانيك فيريرا هو الأقرب لتولي المهمة، خاصة بعد مفاوضات متقدمة معه خلال الأيام الماضية، وكونه لا يرتبط حاليًا بأي عقد تدريبي.

وكشفت مصادر خاصة لـ "فيتو " أن البرتغالي يانيك فيريرا من أبرز الأسماء المطروحة بقوة على طاولة إدارة القلعة البيضاء، ودخل ضمن القائمة النهائية للمرشحين لتولي المهمة الفنية.

ويجري مسئولو الزمالك مفاوضات متقدمة مع فيريرا في الوقت الحالي، في ظل رغبة الإدارة في حسم الملف سريعًا تمهيدًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، والمشاركة في اختيار الصفقات التي يحتاجها الفريق.

ويمتلك يانيك فيريرا سيرة ذاتية جيدة، حيث سبق له العمل في الدوري السعودي للمحترفين مع ناديي الشباب والفتح، كما خاض تجارب أوروبية أبرزها مع فريق راسينج وايت ديرنج مولنبيك البلجيكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.