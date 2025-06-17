إلهام شاهين تروي كواليس رحلتها في العراق وإغلاق المجال الجوي

روت الفنانة إلهام شاهين تفاصيل رحلتها بعد تمكنها من العودة إلى مصر بعد أيام من وجودها في العراق عقب إغلاق المجال الجوي بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل، قائلة:"طالعين بليل من بغداد للبصرة، وكان هناك كم صواريخ غير مسبوق في السماء، وكانت قريبة للغاية، أول مرة أشوف كده".

الصواريخ الإيرانية صوب إسرائيل

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أثناء سيرنا في طريقنا على الحدود الإيرانية، رأينا الصواريخ المنطلقة من إيران صوب إسرائيل".

مؤتمر إنساني عراقي بحضور إلهام شاهين

وأردفت: "رايحين مؤتمر نسائي تحت رعاية الدولة ورئيس الوزراء العراقي، وترأست المؤتمر الدكتورة نبراس المعموري، وكان به نساء من كافة الوطن العربي ومن إيطاليا، وكان مؤتمر رائع، وكان يتحدث عن القوى الناعمة وتأثيرها والمخاطر التي تمر بها، سواء الإعلاميات اللاتي يقمن بتغطية الحروب مثل شيرين أبو عاقلة وغيرها من الشهيدات، بالإضافة لدور الفن في مكافحة الإرهاب، وهذا جزء يخصني من خلال عملي في بطلوع الروح، وكيف يؤثر الفن في إزالة الإرهاب من العقول".

وأوضحت:"بعد الانتهاء من كلمتي توجهنا لاستكمال عدد من اللقاءات، وكان آخر يوم المؤتمر، وكان من المفترض أن يكون في نهاية اليوم لقاء مع رئيس الوزراء العراقي، ولذلك تأجل اللقاء، ولم نعرف السبب، وفي يوم الجمعة تفاجأنا بإغلاق المجال الجوي للعراق وأُغلق المطار."



وواصلت:"العراق ليست في حرب أو خطر، وهي بلد جميلة وشهدت تطورات كبيرة وبها أماكن سياحية جميلة، والناس اهتموا بنا للغاية، لكن الشيء المقلق كان أني مش عارفة أرجع بلدي أمتى."



ولفتت إلى أن كمية الصواريخ التي شوهدت في السماء كانت تضيء الليل لدرجة أن الساعة 2 بليل كانت المساء مضاءة وكأنها في النهار".

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