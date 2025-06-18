تضم 9 دول، العراق يعلن تشكيل خلية أزمات عربية للتأهب للطوارئ النووية

أعلنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في العراق، تشكيل غرفة عمليات عربية مشتركة للتأهب والتصدي للطوارئ النووية.

تصاعد التوترات واستهداف إسرائيل لمنشآت نووية داخل إيران

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات واستهداف إسرائيل لمنشآت نووية داخل إيران، حسبما ذكرت شبكة "السومرية"، اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان للهيئة أن التشكيل تم خلال اجتماع تنسيقي عقد عبر دائرة تلفزيونية، برئاسة سالم الحامدي، مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، وصباح حسن الحسيني، معاون رئيس الهيئة العراقية ورئيس الشبكة العربية للهيئات الرقابية النووية، بمشاركة ممثلين عن الأردن ولبنان واليمن والكويت وليبيا والبحرين وتونس والسودان.

تشكيل غرفة عمليات خلية أزمات

وصرّح الحسيني خلال الاجتماع بأنه تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات "خلية أزمات" لتسهيل التواصل الفوري وتنسيق الاستجابة بين الدول، في حال تسجيل أي تغير غير طبيعي في مستويات الإشعاع.

وأوضح البيان أن هذه الترتيبات تندرج ضمن جهود العمل العربي المشترك للتعامل مع المخاطر المحتملة الناجمة عن الهجمات العسكرية ضد المنشآت النووية في المنطقة، بما يضمن حماية السكان والبيئة، والحفاظ على الأمن والأمان النوويين.

إسرائيل وإيران يتبادلان الضربات الجوية والقصف الصاروخي

وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ 13 يونيو الجاري، عندما تسببت الضربات الإسرائيلية ضد إيران في مقتل مجموعة من المسؤولين الإيرانيين، وردت إيران مساء اليوم نفسه بهجمات صاروخية على تل أبيب.

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