مخاوف من أزمة جفاف كبيرة تضرب العراق

حذرت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية العراقية، ابتسام الهلالي، اليوم الخميس، من أن العراق يواجه أزمة جفاف خطيرة خلال فصل الصيف، نتيجة تراجع معدلات الأمطار وانخفاض الإطلاقات المائية من تركيا وإيران.

تحذير من أزمة جفاف كبيرة تطال دجلة والفرات بسبب شح المياه

وقالت الهلالي اليوم الخميس: إن هذه الأزمة تسببت في انخفاض حاد بمنسوبي دجلة والفرات.

وأكدت الهلالي أن "العوامل الطبيعية والسياسية، بما في ذلك قلة الأمطار وانخفاض الإيرادات المائية من دول الجوار، أثرت بشكل مباشر على المخزون المائي في العراق".

وأشارت إلى أن المخزون المائي للبلاد كان يصل إلى 20 مليار متر مكعب، لكنه انخفض هذا العام إلى 10 مليارات متر مكعب فقط، مما يشكل تهديدا خطيرا للأمن المائي والغذائي في العراق.

وطالبت الهلالي الحكومة العراقية بـ"تحرك عاجل عبر القنوات الدولية، خاصة الأمم المتحدة، لإيجاد حلول جذرية للأزمة"، معربة عن ضرورة "ممارسة ضغوط اقتصادية على تركيا لضمان زيادة الإطلاقات المائية وتأمين الحصة العادلة للعراق من المياه".

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