الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

السفارة الأمريكية بالعراق: موظفون إضافيون غادروا العراق بعد تصاعد التوتر الإقليمي

السفارة الامريكية
السفارة الامريكية بالعراق،فيتو

قال المتحدث باسم السفارة الأمريكية بالعراق: إن موظفين إضافيين غادروا العراق إثر تصاعد التوترات الإقليمية.

وأوضح المتحدث باسم السفارة الأمريكية بالعراق، أن وزارة الخارجية تواصل مراقبة الوضع الأمني في العراق. 

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن المجال الجوي سيفتح عند الثانية ظهرا، وستستأنف رحلات إعادة الإسرائيليين من الخارج.

إسرائيل تسير رحلات لإعادة مواطنيها بالخارج

وأعلنت إسرائيل إغلاق مجالها الجوي وتعليق رحلات الطيران في أعقاب الضربة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية الليلة الماضية، تحسبا لرد إيراني.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه "تم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي - حتى أمام الإسرائيليين الذين كان من المفترض أن يصلوا على متن رحلات الإنقاذ".

وأشار الإعلام العبري إلى أن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي سيكون "حتى إشعار آخر وفقا لإرشادات قيادة الجبهة الداخلية". 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم  الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر، والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري. 

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