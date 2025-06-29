محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع شبكة التجفيف ومحطة الصرف الصحي بـ الحجاز(صور)

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية اليوم الأحد، لعدد من القطاعات الخدمية والتنموية بقرية الحجاز "الكيلو٢"، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، حيث تفقد محطة التجفيف ومحطة الصرف الصحي بالقرية؛ لمتابعة سير العمل ميدانيًّا وتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية على أرض الواقع، وكذلك الاحتياجات والمطالب؛ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية.

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اللواء مهندس محمد كمال مستشار محافظ الإسماعيلية للمشروعات الهندسية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة مروة فوزي المدير التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، المهندسة سماح المحمدي مدير عام مديرية الإسكان بالإسماعيلية، المهندس محمد عبدالسلام رئيس قطاع الإسماعيلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

جانب من الجولة، فيتو

تفقد المحطة الرئيسية لمشروع شبكة التجفيف

كما تفقد محافظ الإسماعيلية، المحطة الرئيسية لمشروع شبكة التجفيف بقرية الحجاز، واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أوضح خلاله أن المرحلة الثانية من شبكة تجفيف قرية الحجاز تمتد بأطوال خطوط انحدار ٤.٦ كم، ومحطة تجميع رئيسية بسعة ٢٥٠٠ م٣/ اليوم، وذلك استكمالًا للمرحلة الأولى والتي تبلغ أطوالها ٨.٧ كم، على محطة تجميع تبلغ سعتها ٣٥٠٠ كم٣ /اليوم.

جانب من الجولة، فيتو

تفاصيل مشروع شبكة التجفيف

حيث يتم ضخ المياه الناتجة من شبكة التجفيف، على خط مياه ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري لري ما يقرب من ٨٠ فدانا من المسطحات في المداخل والمحاور الرئيسية بالمحافظة.

ثم تفقد "أكرم" محطة الصرف الصحي الرئيسية بقرية الحجاز، واستمع إلى شرح تفصيلي من المدير التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ١٧٠مليون جنيه ؛ لخدمة ٥٠ ألف نسمة بمناطق عزبة آدم، عزبة أحمد عمر، عزبة عبد الرحيم القبلية، عزبة الكملي، وعزبة موسى.

ويتكون المشروع من محطة الرفع، التي تحتوي على البيارة، عنبر التشغيل، الأوناش، منظومة الطرق المائي، المولد، مبنى للإدارة، المخزن، وغرفة تأمين المبنى.

بجانب شبكات الانحدار المنشأة بالكامل من مواسير فخار وخرسانة وبلاستيك، بأقطار (٢٠٠ -٦٠٠ مم)، بإجمالي طول ٢٨ كم، إضافة إلى خط الطرد المكون بالكامل من مواسير بلاستيك u.p.v.c قطر ٣٥٠ مم، وبإجمالي طول ٩٣٠ متر، بالإضافة لغرفة التهدئة.

وفي ختام جولته، وجَّه محافظ الإسماعيلية بسرعة العمل لحل كافة مشكلات القرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وشركات المرافق العامة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التنفيذية اللازمة لتوفير كافة الخدمات لمواطني القرية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه حرص على النزول إلى القرية والتواجد وسط المواطنين للتأكيد على اهتمام الجهاز التنفيذي للمحافظة بكافة قري الإسماعيلية، على أن تكون الانطلاقة من قرية الحجاز وتمتد إلى باقي قرى المحافظة، ويكون هناك تواصل واتصال مباشر مع القرى وليس فقط من خلال المراكز والمدن، واتباع سياسة الاستماع إلى المواطنين والقيادات الشعبية بالقرى والتعاون مع لحل المشكلات وتعظيم مفاهيم المسئولية والمشاركة الاجتماعية.

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