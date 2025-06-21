صحة الإسماعيلية: المرور على 221 منشأة وإعدام 66 طن أغذية فاسدة (صور)

شنَّت مكاتب مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية بجميع الإدارات الصحية عِدة حملات متتابعة على بعض المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة.

تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة شنَّت من بداية يونيو الجاري، عدة حملات على عدد من المنشآت الغذائية بمحافظة الإسماعيلية؛ للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

المنشآت التي تم استهدافها

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم المرور الميداني على 221 منشأة غذائية، تنوعت بين محال ومطاعم ومخابز ومنافذ لبيع الأغذية، تم خلالها سحب 41 عينة متنوعة من الأغذية المتداولة وإعدام 66 طن منتجات غذائية فاسدة بناءً علي قرار النيابة بعد وردود النتيجة بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

ولفتت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي بمحافظة الإسماعيلية، أن جهود مراقبى الأغذية أسفرت عن إعدام عدد 315 كيلو أغذية و38 لتر سوائل غير محتفظة بالخواص الطبيعية، وتحرير عدد 30 محضر مخالفات منها 118 محضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية، وعدد 163 لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري لعدد 51 منشأة لعدم وجود رخصة وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

تشديدات على استمرار الرقابة على المنشآت الغذائية

وشددت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

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