الأحد 22 يونيو 2025
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أسئلة النحو بامتحان اللغة العربية تثير غضب طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية (فيديو)

ردود أفعال طلاب الثانوية
ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية، فيتو

أعرب عدد من طالبات لجنة مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات فى محافظة الإسماعيلية، عن غضبهن الشديد من امتحان مادة اللغة العربية وتحديدا الأسئلة الخاصة بالنحو.  

أسئلة النحو غير مباشرة 

وقالت بعض الطالبات في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن مجمل أسئلة امتحان مادة اللغة العربية كانت في مستوى الطالب المتوسط بخلاف أسئلة النحو والتي لم تأت بطريقة مباشرة. 
 

وكانت قد أدى طلبة وطالبات الثانوية العامة، اليوم الأحد امتحان مادة اللغة العربية، وذلك وسط إجراءات مشددة.  
 

 

جانب من خروج الطلاب، فيتو
جانب من خروج الطلاب، فيتو
جانب من خروج الطلاب، فيتو
جانب من خروج الطلاب، فيتو

عدد اللجان والطلاب بالثانوية العامة بالإسماعيلية   

 

وتبلغ عدد لجان الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية 31 لجنة امتحانية موزعة على 8 إدارة تعليمية بمحافظة الإسماعيلية بإجمالي عدد الطلاب 11 ألفا و590 طالبا وعدد الطلاب المنتظمين 10 آلاف و199 طالب وعدد طلاب المنازل 1319 طالبا.  
 

تشكيل غرفة عمليات  
ومن جانبه أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية للدعم والتواصل الفوري لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير العملية الامتحانية، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشاكل طارئة تواجه سير الامتحانات وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات. 
 

جانب من خروج الطلاب، فيتو
جانب من خروج الطلاب، فيتو
جانب من خروج الطلاب، فيتو
جانب من خروج الطلاب، فيتو
جانب من خروج الطلاب، فيتو
جانب من خروج الطلاب، فيتو

توفير استراحات للملاحظين ورؤساء اللجان 
ولفت أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى الإجراءات الخاصة للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة من حيث تم توفير عدد 34 استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.
 

امتحانات الثانوية العامة 2025
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء)
 

جانب من خروج الطلاب، فيتو
جانب من خروج الطلاب، فيتو
جانب من خروج الطلاب، فيتو
جانب من خروج الطلاب، فيتو
جانب من خروج الطلاب، فيتو
جانب من خروج الطلاب، فيتو

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة ومناسبة للطلاب، وتعزيز الإجراءات الاستباقية لضمان نجاح سير الامتحانات. 

 

جانب من خروج الطلاب، فيتو
جانب من خروج الطلاب، فيتو
جانب من خروج الطلاب، فيتو
جانب من خروج الطلاب، فيتو

الوزير محمد عبد اللطيف يشيد بجهود مديري المديريات التعليمية
ووجّه الوزير محمد عبد اللطيف، الشكر لمديري المديريات التعليمية على ما أظهروه من جهد ملموس ومتابعة دقيقة ساهمت في حسن سير امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من انضباط والتزام هو نتاج تعاون وجهود مخلصة تستحق الإشادة. 

جانب من خروج الطلاب، فيتو
جانب من خروج الطلاب، فيتو

وأكد الوزير على ضرورة استمرار سير الامتحانات حتى نهايتها بنفس المستوى، بل وبشكل أفضل، مع ضرورة العمل بمزيد من الحسم، والانضباط، والتركيز، وتحمل المسؤولية، لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق الذي يليق بأبنائنا الطلاب وبالمنظومة التعليمية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات.

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