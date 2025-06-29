اوقفوا محاكمته!

من المؤكد أن الرئيس الأمريكي ترامب يعرف أنه لا يحق له مطالبة القضاء في دولة ما بوقف محاكمة أحد قيادات هذا البلد، خاصة إذا كانت المحاكمة على فساد واستغلال النفوذ.. لكنه مع ذلك فعلها ترامب وطالب بوقف محاكمة نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، والتى تجرى الآن رغم أن إسرائيل في حالة حرب منذ أكتوبر عام 2023.

لذلك اختلفت التفسيرات لذلك الطلب الغريب الذى يطعن في صحة ما روج عن خلافات وصدامات وأزمات بين نتنياهو وترامب.



فقد رأى البعض أن ترامب أراد خدمة نتنياهو ومساعدته على أن يفلت من المحاكمة التى تجرى له الآن في إسرائيل، ومكافأته على تنفيذ تعليماته وأوامره سواء فيما يتعلق بغزة أو ما يتعلق بإيران.. وهو ما يفيد عدم صحة ما روجه البعض حول توريط نتنياهو ترامب في إيران!



لكن كان لآخرين تفسيرا آخر مختلفا ومثيرا في ذات الوقت، ويتمثل في أن ترامب حاول بذلك في إزالة عقبة تمنعه من قبول وقفا لإطلاق النار ووقفا للحرب في غزة.. حيث أن نتنياهو يطيل الحرب خشية على منصبه وأيضًا خشية عقابه قضائيا في قضايا الفساد التى يحاكم فيها..

وكان ترامب يشجع بطلبه الاسرائيليين بالعفو عن نتنياهو على إنهاء حرب غزة حتى يتأكد حصول الرئيس الأمريكى على جائزة نوبل للسلام!



لكن ما حدث في حرب إيران ينطق بأن ترامب حينما أراد وقف تلك الحرب فعل وأمر نتنياهو باعادة طائراته إلي إسرائيل، ولم يحتاج إلى منح نتنياهو مكافآت للقيام بذلك.. أي أن الدعوة للعفو عن نتنياهو تعبر عن حقيقة العلاقة بين ترامب ونتنياهو وأنها علاقة حميمية!

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