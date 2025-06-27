الفصل للصحفيين!

ما ذنب صحفي حصل على تقرير استخباراتي يتعلق بحدث مهم وقام بنشره أو أذاعه بعد أن تأكد من صحته؟! الأرشيف الأمريكي أجاب عن هذا السؤال، وقال مصير هذا الصحفي الفصل من عمله، رغم أنه يستحق الإشادة.. فهو نجح في الحصول على هذا التقرير، تأكد من صحته وسبق زملاءه في نشره وإذاعته.. إذن هو يستحق الإشادة والتصفيق.



فإن كل الطعن فيما فعله صحفيو سى إن إن ونيويورك تايمز والهجوم الذي شنه عليهم ترامب وأعضاء في إدارته فإن أحد منهم لم ينفِ صحة هذا التقرير الاستخباراتي.. وكل ما قالوه إنه تقرير أولي وليس نهائي ولا يصلح للتقييم النهائي لجدوى ونتيجة الضربة الأمريكية للمواقع الإيرانية النووية الثلاثة.. أي أن التقرير صحيح وليس مفبركا.. فأين إذن هي الجريمة التي يجب أن يعاقب عليها الصحفيين الذين أذاعوه ونشروه بالفصل من أعمالهم؟!

أم أن الصحفيين هم "الحيطة الواطية" كما نصف نحن المصريون الضعفاء المغلوب على أمرهم الذين يسهل التعرض لهم وإيذاءهم؟!

والمثير أن رئيس الدولة التي تتباهى بحرية الصحافة ومحافظتها عليها هو الذي يطالب بعقاب صحفيين مارسوا هذه الحرية، بعد أن أجادوا مهنيا وحققوا سبقا صحفيا! فماذا يكون مصير الصحفيين إذن في دول أخرى حرية الصحافة لديها تعانى من الضعف؟!



أغلب الظن سينتظر هؤلاء الصحفيين، ربما الإعدام، وربما الرجم حتى الموت إذا كان من يحكم هذا البلد من يتمسح بالدِّين ويخلطه بالسياسة، ولذلك أقول لزملائي من الصحفيين في كل أنحاء العالم لكم الله.

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