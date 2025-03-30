نتنياهو يتحدى مذكرة اعتقاله ويزور هنجاريا في إبريل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيسافر إلى هنجاريا هذا الأسبوع، متحديا مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهام بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وتمتد الزيارة من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد المقبل. وسيجتمع خلالها نتنياهو بنظيره الهنجاري فيكتور أوربان الذي دعاه لزيارة البلاد في نوفمبر بعد فترة قصيرة من صدور مذكرة الاعتقال. وقال أوربان آنذاك إن المذكرة لن تنفذ.

جدير بالذكر أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها هنجاريا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مما يعني أنها ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال. ويختلف أوربان المنتمي للتيار القومي اليميني دوما مع الاتحاد الأوروبي بشأن المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان في هنجاريا.

ولم يصدر تعليق بعد من هنغاريا بشأن زيارة هذا الأسبوع.

وستكون هذه ثاني رحلة خارجية لنتنياهو منذ صدور مذكرة الاعتقال، وكانت الأولى لواشنطن في فبراير للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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