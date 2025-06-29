استشهاد 21 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بسقوط 4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي مدينة رفح.

وأوضح أن شهيدة سقطت في قصف مسيرة إسرائيلية شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

كما أشارت مصادر في مستشفيات غزة إلى سقوط 21 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 4 من منتظري المساعدات برفح.

وقبل وقت سابق أفاد مصدر في المستشفى المعمداني، بسقوط شهيدان في قصف إسرائيلي على شارع السكة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

كما أشار الى إصابة سيدة بنيران مسيرة إسرائيلية في مركز إيواء بحي الدرج شرقي مدينة غزة.

بينما أصيب فلسطيني آخر في قصف إسرائيلي على شارع كشكو بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

ومن جانبه قال مدير مجمع الشفاء الطبي: إن الأطفال في قطاع غزة هم بين الموت جوعا أو تحت القصف

واضاف: “الأطفال يتعرضون لأمراض عديدة بسبب سوء التغذية الذي يمس الجميع في القطاع، وسجلنا انتشار أوبئة تصعب مقاومتها لدى الأطفال بسبب سوء التغذية”.

وتابع مدير مجمع الشفاء الطبي للجزيرة:" لا يمكن للأطفال استكمال نموهم بشكل طبيعي بسبب ندرة الأغذية. المستشفيات في القطاع عاجزة عن توفير العلاج للأطفال المرضى".

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