الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 21 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بسقوط 4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي مدينة رفح.

وأوضح أن شهيدة سقطت في قصف مسيرة إسرائيلية شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.
كما أشارت مصادر في مستشفيات غزة إلى سقوط 21 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 4 من منتظري المساعدات برفح.

وقبل وقت سابق أفاد مصدر في المستشفى المعمداني، بسقوط  شهيدان في قصف إسرائيلي على شارع السكة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

كما أشار الى إصابة سيدة بنيران مسيرة إسرائيلية في مركز إيواء بحي الدرج شرقي مدينة غزة.

بينما أصيب فلسطيني آخر في قصف إسرائيلي على شارع كشكو بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

ومن جانبه قال مدير مجمع الشفاء الطبي: إن الأطفال في قطاع غزة هم بين الموت جوعا أو تحت القصف

واضاف: “الأطفال يتعرضون لأمراض عديدة بسبب سوء التغذية الذي يمس الجميع في القطاع، وسجلنا انتشار أوبئة تصعب مقاومتها لدى الأطفال بسبب سوء التغذية”.

وتابع مدير مجمع الشفاء الطبي للجزيرة:" لا يمكن للأطفال استكمال نموهم بشكل طبيعي بسبب ندرة الأغذية. المستشفيات في القطاع عاجزة عن توفير العلاج للأطفال المرضى".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الأطفال في قطاع غزة المستشفي المعمداني جيش الاحتلال

مواد متعلقة

أول رد من نتنياهو على دعوة ترامب لعقد اتفاق بشأن غزة

الاحتلال زاعمًا: لدى حماس كتائب فاعلة تعمل من خان يونس حتى مدينة غزة

ads

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر هؤلاء من تناول الفياجرا

الابتلاء بموت الأبناء من أقسى التجارب، حادث الطريق الإقليمي يذكر علاء مبارك بوفاة نجله

محاسبة المسئول أيا كان موقعة، مطالب برلمانية بعد حادث المنوفية

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

قرار جمهوري جديد بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بالسجن بمناسبة 30 يونيو

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

الحكومة أمام النواب: جودة الطرق أدت لخفض الوفيات لـ30%

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة جديدة في ملف وسام أبو علي ومصير رحيله

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

انخفاض ملحوظ في التفاح البلدي والشمام، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

14 شرطا من السياحة للشركات للعمل بموسم العمرة الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

الأوقاف تعقد 318 مجلسًا فقهيا حول ضوابط بناء الأسرة في الإسلام (ًصور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية