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خارج الحدود

أول رد من نتنياهو على دعوة ترامب لعقد اتفاق بشأن غزة

نتنياهو وترامب،فيتو
نتنياهو وترامب،فيتو

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله: “أنجزوا الاتفاق بشأن غزة واستعيدوا الرهائن”.

وسرعان ما رد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعوة الرئيس الأمريكي للتوصل إلى صفقة قائلا: “شكرا ترامب معا سنجعل الشرق الأوسط عظيما مرة أخرى”.

من ناحية أخرى نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت مزاعم عن قادة بجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن لدى حماس كتائب فاعلة تعمل من خان يونس حتى مدينة غزة وضواحيها.  

وفي السياق ذاته استشهد 20 فلسطينيًّا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال، في قصف الاحتلال الإسرائيلي فى الساعات الأولى من صباح اليوم بحي التفاح شرق مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع.

في السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر (2023) إلى (56,412) شهيدًا و(133,054) جريحًا بينهم عائلات بأكملها، كما أشارت إلى وصول (81) شهيدًا و(422) مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

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إسرائيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحة الفلسطينية جيش الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال فلسطين

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