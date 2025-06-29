جيش الاحتلال يصدر تحذيرا إلى سكان عدة مناطق في غزة

أصدرجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد تحذيرا إلى سكان عدة مناطق في غزة، دعاهم إلى إخلائها والتوجه جنوبا إلى منطقة المواصي.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأحد: "تحذير الى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة وجباليا وفي أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، اجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزله، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر، من أجل أمنكم، اخلوا فورا جنوبا إلى منطقة المواصي".

وأضاف أن "جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة جدا في هذه المناطق وهذه الأعمال العسكرية سوف تتصاعد، وستشتد وستمتد غربا إلى مركز المدينة لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجبار آلاف الفلسطينيين في العديد من المناطق من قطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، وسط مواصلته الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023، والتي أدت إلى استشهاد 56 ألفا و331 شخصا وإصابة 132 ألفا و632 آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة أمس السبت.

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