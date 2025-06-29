الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بسبب موجة الحر، فرنسا ترفع درجة اليقظة للون البرتقالي في 53 مدينة

موجة حارة فى أوروبا،
موجة حارة فى أوروبا، فيتو

رفعت هيئة الرصد الجوي في فرنسا درجة اليقظة إلى مستوى  اللون البرتقالي في 53 مدينة في البلاد تحسبا لموجة حر شديدة اليوم الأحد.


وشهدت مناطق واسعة من أنحاء فرنسا موجة حر، السبت، حيث تراوحت أقصاها بين 34 و38 درجة وناهزت 40 درجة في الجنوب قرب البحر المتوسط.

وهناك بالفعل 14 مدينة تشملها درجة يقظة عند اللون البرتقالي اليوم.

وتعد هذه الموجة إحدى اسوأ التقلبات المناخية التي تشهدها فرنسا منذ سنوات، وهي تأتي في أعقاب عواصف ورياح قوية تسببت في وفاة شخصين خلال اليومين الماضيين، وفي أضرار لحقت الأشجار والطرقات وعدد من السيارات والبناءات.

وأوضح معهد الرصد الجوي أن ليلة السبت كانت "خانقة، حيث تراوحت  درجات الحرارة ما بين 20 درجة مئوية في جزء كبير من النصف الجنوبي للبلاد، وبين 22 و25 درجة في الجزء الجنوبي الشرقي، وتصل إلى 26 درجة أو أعلى قليلا قرب البحر المتوسط".

ووفق تقديرات المعهد تتراوح درجات الحرارة، الأحد، بين 30 و35 درجة مئوية في منطقة إيل دو فرانس، وبين 34 و38 درجة مئوية في ثلثي النصف الجنوبي لفرنسا، بينما من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ما بين 39 و40 درجة مئوية قرب البحر المتوسط.

وقالت وزارة الصحة إنها ستبث اعلانات بشكل متواتر على مدار الأحد من أجل اتباع القواعد الصحية اللازمة في مثل هذه الموجة.

وتوقع المعهد أن تمتد موجة الحر تدريجيا إلى مناطق في الشمال وأن تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة الرصد الجوي في فرنسا فرنسا موجة حر البحر المتوسط

مواد متعلقة

فرنسا: حل الملف النووي الإيراني لن يكون إلا بالحوار

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص.. يصدق على إطلاق مبادرة "مصر معاكم" للأبناء القصر للشهداء.. ويبحث التصعيد الإسرائيلي في المنطقة مع قادة فرنسا وتركيا وقبرص

التصعيد الإسرائيلي في المنطقة يتصدر مباحثات السيسي مع قادة فرنسا وتركيا وقبرص

التصعيد العسكري في المنطقة ووقف حرب غزة تتصدر مباحثات السيسي مع قادة فرنسا وتركيا وألمانيا
ads

الأكثر قراءة

انخفاض طن النترات العادي 2360 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع الزبدية والجولك، أسعار المانجو اليوم الأحد في سوق العبور

انخفاض ملحوظ في التفاح البلدي والشمام، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع البصل وورق العنب والخيار في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

أخبار مصر: تحذير من فيضانات مدمرة بالخرطوم، تعليق الشناوي على ضرب أحمد السقا لطليقته، مصير شيكابالا مع الزمالك، شاب يقتل والدته ويبحث عن جثتها مع المواطنين

«الصحة» تعلن دعم خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة بـ 713 حضانة وسريرا

شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون

خدمات

المزيد

انخفاض ملحوظ في التفاح البلدي والشمام، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون

تحذيرات لقائدي المركبات، 15 حالة تتسبب في سحب رخصة القيادة والسير

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

يتعاطى مخدرات وتجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين.. مفاجآت صادمة في تحقيقات حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية