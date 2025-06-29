بسبب موجة الحر، فرنسا ترفع درجة اليقظة للون البرتقالي في 53 مدينة

رفعت هيئة الرصد الجوي في فرنسا درجة اليقظة إلى مستوى اللون البرتقالي في 53 مدينة في البلاد تحسبا لموجة حر شديدة اليوم الأحد.



وشهدت مناطق واسعة من أنحاء فرنسا موجة حر، السبت، حيث تراوحت أقصاها بين 34 و38 درجة وناهزت 40 درجة في الجنوب قرب البحر المتوسط.

وهناك بالفعل 14 مدينة تشملها درجة يقظة عند اللون البرتقالي اليوم.

وتعد هذه الموجة إحدى اسوأ التقلبات المناخية التي تشهدها فرنسا منذ سنوات، وهي تأتي في أعقاب عواصف ورياح قوية تسببت في وفاة شخصين خلال اليومين الماضيين، وفي أضرار لحقت الأشجار والطرقات وعدد من السيارات والبناءات.

وأوضح معهد الرصد الجوي أن ليلة السبت كانت "خانقة، حيث تراوحت درجات الحرارة ما بين 20 درجة مئوية في جزء كبير من النصف الجنوبي للبلاد، وبين 22 و25 درجة في الجزء الجنوبي الشرقي، وتصل إلى 26 درجة أو أعلى قليلا قرب البحر المتوسط".

ووفق تقديرات المعهد تتراوح درجات الحرارة، الأحد، بين 30 و35 درجة مئوية في منطقة إيل دو فرانس، وبين 34 و38 درجة مئوية في ثلثي النصف الجنوبي لفرنسا، بينما من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ما بين 39 و40 درجة مئوية قرب البحر المتوسط.

وقالت وزارة الصحة إنها ستبث اعلانات بشكل متواتر على مدار الأحد من أجل اتباع القواعد الصحية اللازمة في مثل هذه الموجة.

وتوقع المعهد أن تمتد موجة الحر تدريجيا إلى مناطق في الشمال وأن تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

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