انتشار أمني مكثف بمحيط 162 لجنة ثانوية عامة في الدقهلية (صور)

يشهد محيط 162 لجنة امتحانات ثانوية عامة بمحافظة الدقهلية تعزيزات أمنية مشددة وانتشار لسيارات الإسعاف، حيث تتمركز بالقرب من اللجان تحسبا لأي طوارئ في خامس يوم من أيام ماراثون الامتحانات.

ويقف رجال الأمن بمحيط كل لجنه ويتم فرض كردون أمني وإقصاء أولياء الأمور من أمام محيط اللجنه لتوفير الجو الهادئ للطلاب تزامنا مع أداء الامتحانات.

وأشاد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية بجهود رجال الأمن في تأمين ماراثون الامتحانات بداية من تأمين خروج اوراق الامتحان من المطبعة السرية وتوزيعها على اللجان.

ويؤدي اليوم الأحد 64 ألفا و320 طالبا وطالبة في الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، امتحان اللغة الإنجليزية في 3 ساعات داخل 162 لجنة.

ومن المقرر بدء الامتحان في الساعة التاسعة والانتهاء منه في الساعة الثانية عشرة.

وكانت محافظة الدقهلية أعلنت الانتهاء من التجهيزات داخل لجان الثانوية العامة 2025 على مستوى المحافظة، والبالغ عددها 162 لجنة موزعة على 17 إدارة تعليمية قبل انطلاق ماراثون الامتحانات.

تجهيز 162 لجنة وتعزيزات أمنية مكثفة

وتشهد أبواب ومحيط اللجان بمحافظة الدقهلية إقامة حرم آمن لاستقبال الطلاب، وتفتيشهم علي أبواب اللجان قبل الدخول للامتحان.

64 ألفا و320 طالبا وطالبة ثانوية عامة في الدقهلية

وأوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الدقهلية يبلغ 64320 طالبًا وطالبة، موزعين على 162 لجنة امتحانية تغطي كافة الإدارات التعليمية ما بين 158 لجنة وأربع لجان السجن والأورام المتفوقين المكفوفين.

وأوضح وكيل تعليم الدقهلية عدد طلاب كل شعبة بالثانوية العامة

-طلاب الشعبة الأدبية 9422

-طلاب الشعبة العلمية علوم 44790

-طلاب الشعبة العلمية رياضيات 9666

-طلاب تعليم دولي 377

-طلاب المنتظم 51311

-الخدمات 2843

-المنازل 9724

إجراءات مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط

يشار إلى أن المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية عقد اجتماعا مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية للتأكيد على تنفيذ إجراءات مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط.

امتحانات الثانوية العامة تمثل مرحلة فارقة في حياة الطلاب وأسرهم

ومن جانبه، قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: إن امتحانات الثانوية العامة تمثل مرحلة فارقة في حياة الطلاب وأسرهم، وأن الدولة بكامل أجهزتها تولي هذه المرحلة أهمية قصوى، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لعبور هذه الفترة بأعلى درجات النجاح والانضباط

تأمين مقار اللجان وخطوط سير أوراق الامتحانات بالشكل الكامل

وشدد محافظ الدقهلية خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات داخل لجان الامتحانات، ومراجعة كفاءة وصلاحية جميع المقرات، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مع التأكيد على تأمين مقار اللجان وخطوط سير أوراق الامتحانات بالشكل الكامل، مشيرًا إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها في حالة استعداد قصوى لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

نقاط خاصة بتنظيم امتحانات الثانوية العامة

أبرز النقاط خاصة بتنظيم امتحانات الثانوية العامة من أهمها:

دعم الوزارة الكامل للمديريات التعليمية لتيسير أداء المهام المكلفة بها بكفاءة

مدير المديرية هو المشرف العام على الامتحانات داخل المحافظة

وكيل المديرية رئيس اللجنة الثلاثية أو من ينوب عنه ويشرف علي اللجان وتجهيزها وتأمينها ومراكز توزيع الأسئلة والاستراحات البالغ عددها 68 استراحة على مستوى 17 إدارة تعليمية.

يكلف مديرو الإدارات التعليمية بعمل كردون أمني حول اللجان

-تكليف عضوين من الإدارة لتنظيم دخول الطلبة داخل اللجان

-علي كل مدير إدارة التأكد من وجود عضو قانوني داخل اللجنة

-التأكيد علي تسليم وتسلم أوراق الأسئلة من خلال عضو التسليم والتسلم

-لا يتم فتح صندوق الطوارئ إلا من خلال مدير المديرية وغرفة العمليات الرئيسة

إجراءات مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط

التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول اللجان

لا تهاون في عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالف.

-التأكيد على وصول ورق الأسئلة في الميعاد المحدد للجان.

-التأكيد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

تقدم كافة سبل الدعم كي تتم امتحانات الثانوية العامة بصورة منضبطة ومؤمنة وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأكد وكيل تعليم الدقهلية أن المديرية قد انتهت بالفعل من التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، والصحة، والإسعاف، والكهرباء، والمجالس المحلية، لضمان سير الامتحانات في سهولة ويسر، ولتوفير أقصى درجات الأمان والرعاية للطلاب.

20 لجنة امتحانية في ميت غمر

ويترأس غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة عبد الحميد شعيب وكيل إدارة ميت غمر التعليمية، حيث تضم إدارة ميت غمر 20 لجنة وتستقبل 7 آلاف 406 طلاب، في شعبة علمي علوم 3861 طالبا وشعبة علمي رياضة 2006 والشعبة الأدبية 1539 طالبا.

جدول إمتحانات شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة

ادوا في اليوم الأول:- يوم الأحد الموافق 15 / 6 / 2025 ( مادتين )

- التربية الدينية ومدتها ساعة ونصف من الساعة 9 إلى الساعة 10:30 صباحا

- التربية الوطنية ومدتها ساعة ونصف من الساعة 11 إلى الساعة 12:30 ظهرا.

وادوا في اليوم الثانى الموافق 17 / 6/ 2025( مادة واحدة ) -اللغة الأجنبية الثانية ومدتها ساعتين من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا

وادوا يوم الأحد الموافق 22 / 6 / ٢٠٢٥ ( مادة واحدة ) يؤدوا امتحان

-اللغة العربية ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا

وادوا يوم الخميس الموافق 26 / 6/ 2025 ( مادتين ) يؤدوا امتحان الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

-التاريخ لشعبة أدبى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

واليوم الأحد الموافق 29 / 6 / 2025 يؤدوا ( مادة واحدة )-اللغة الأجنبية الأولى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

اليوم السادس:- يوم الخميس الموافق 3/ 7/ 2025 ( مادتين )

-الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

-الجغرافيا لشعبة أدبى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

اليوم السابع:- يوم الأحد الموافق 6 / 7/ 2025 ( مادة واحدة )

-الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات ومدتها ساعتين من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا.

اليوم الثامن:- يوم الخميس الموافق 10/ 7 / 2025( ثلاث مواد )

-الأحياء لشعبة العلوم ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

-الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات ومدتها ساعتين من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا.

-الإحصاء لشعبة أدبى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفا و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

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