السبت 28 يونيو 2025
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محافظ الدقهلية يتفقد فعاليات حملة التبرع بالدم في مستشفى بلقاس

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم في الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار «تبرعك بالدم حياة»، بمستشفى بلقاس، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم لصالح مستشفيات الصحة وبنوك الدم، مؤكدًا أهمية الدور المجتمعي في دعم بنوك الدم بمختلف المدن لإنقاذ الأرواح وتعزيز منظومة الرعاية الصحية.

محافظ الدقهلية يتفقد حملة التبرع بالدم بمستشفى بلقاس «تبرعك بالدم حياة»

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع التطوعي بالدم، داعيًا أهالي الدقهلية إلى المشاركة الفاعلة في التبرع بالدم، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من الحملات والندوات التوعوية بالتعاون مع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم، حرصًا على سلامة وصحة وأرواح المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والمجتمعية

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة التعاون الكامل مع الجهات المعنية والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الفرق القائمة على الحملة لضمان تحقيق النتائج المرجوة وزيادة أعداد المتبرعين، وتعزيز التعاون بين الجهات الصحية والمجتمعية، مع تحديد الأماكن المناسبة لتمركز الفعاليات والتأكيد على حشد التجمعات من الفئات المستهدفة.

والتقى محافظ الدقهلية المواطنين في مستشفى بلقاس، واستمع إلى مطالبهم، مؤكدًا سعيه الدائم لتوفير احتياجاتهم في مختلف القطاعات والمجالات، وخاصة في القطاع الصحي الذي يهم جميع المواطنين، في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين وتوفير الرعاية والعناية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

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