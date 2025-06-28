مصرع 32 شخصا نصفهم من الأطفال في فيضانات بباكستان

توفي 32 شخصا نصفهم من الأطفال في فيضانات اجتاحت منطقة جبلية في شمال غربي باكستان بسبب الأمطار الغزيرة منذ الأربعاء الماضي، مع بداية فترة الأمطار الموسمية، حسبما ذكر مسؤولون في إدارة الطوارئ.

وأكدت وكالة إدارة الكوارث في إقليم خيبر بختونخوا في شمال غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان أن "فيضانات مفاجئة وانهيارات أسطح تسببت بمقتل 19 شخصا، بينهم ثمانية أطفال".

وأضافت أن ستة أشخاص أصيبوا بجروح فيما ألحقت الفيضانات أضرارا بـ 56 منزلا، دُمرت ستة منها.

وأضاف التقرير أن 13 من القتلى في خيبر بختونخوا، وبينهم خمسة أطفال كانوا في وادي سوات، حيث جرفت الفيضانات عائلات على ضفة نهر، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي البنجاب، الإقليم الأكثر كثافة سكانية في البلاد والبالغ عدد سكانه نحو 130 مليون نسمة والواقع في الشرق على الحدود مع الهند، سجلت هيئة إدارة الكوارث مصرع 13 شخصا منذ الأربعاء.

ومن بين الضحايا ثمانية أطفال، لقوا حتفهم جميعا في انهيار أسقف أو جدران. في حين قضى البالغون بسبب فيضانات مفاجئة في أنهار البنجاب، بحسب السلطات المحلية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن خطر هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة سيظل مرتفعا حتى الثلاثاء على الأقل.

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