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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة بوتافوجو ضد بالميراس في كأس العالم للأندية

بوتافوجو، فيتو
بوتافوجو، فيتو

كأس العالم للأندية، يحتضن ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في فيلادلفيا مساء اليوم السبت المواجهة البرازيلية المثيرة بين بالميراس وبوتافوجو في افتتاح منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل بوتافوجو ضد بالميراس في كأس العالم للأندية 

ويبدأ بوتافوجو مباراة بالميراس كالتالي:

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تشكيل بالميراس ضد بوتافوجو في كأس العالم للأندية

فيما يبدأ بالميراس مباراة بوتافوجو كالتالي:

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موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو في كأس العالم للأندية

وتنطلق صافرة مباراة  بالميراس ضد بوتافوجو في ثمن نهائي كأس العالم للأندية في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً  بتوقيت الإمارات على ملعب “لينكولن فاينانشال فيلد” في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.

 

القنوات الناقلة لمباراة بالميراس أمام بوتافوجو


ويمكن متابعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر منصة DAZN العالمية.

 

وتعتبر مواجهة الليلة بين بالميراس ضد بوتافوجو  ليست جديدة، وشهدت السنوات الأخيرة صراعًا محتدمًا بينهما في الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس بين الفريقين.

 

ويدخل بالميراس مباراة اليوم في مونديال الأندية 2025 بعدما تصدر المجموعة الأولى بعد الفوز على الأهلي والتعادل مع إنتر ميامي وبورتو، بينما تأهل بوتافوجو كوصيف للمجموعة الثانية خلف باريس سان جيرمان، بعد أن حقق الفوز على الفريق الفرنسي وسياتل ساوندرز، بينما خسر من أتلتيكو مدريد.

وسيطرت الأندية البرازيلية على مقاعد دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025 بتأهل الفرق الأربعة المشاركة في البطولة بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي.

 

كما تأهلت الفرق الأوروبية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ويوفنتوس وإنتر الإيطالي، وريال مدريد.

وتأهل إنتر ميامي الأمريكي، ومونتيري المكسيكي عن أمريكا الشمالية.

وبقي الهلال السعودي هو النادي العربي والآسيوي الوحيد في دور الـ 16.

وودعت فرق إفريقيا الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وفرق آسيا أولسان هيونداي الكوري، وأوراوا ريدز الياباني والعين الإماراتي، دور المجموعات.

 

مواعيد مباريات دور الـ 16 مونديال الأندية 

بالميراس × بوتافوجو - السبت 28 يونيو (7 مساء)

بنفيكا × تشيلسي - السبت 28 يونيو (11 مساء)

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي - الأحد 29 يونيو (7 مساء)

فلامنجو × بايرن ميونيخ - الأحد 29 يونيو (11 مساء)

إنتر × فلومينيسي - الاثنين 30 يونيو (10 مساء)

مانشستر سيتي × الهلال - الثلاثاء 1 يوليو (4 فجرا)

ريال مدريد × يوفنتوس - الثلاثاء 1 يوليو (10 مساء)

بوروسيا دورتموند × مونتيري - الأربعاء 2 يوليو (4 فجرا)

وقد تشهد مباريات ربع النهائي تكرار لنهائيات أوروبية، فيقع باريس سان جيرمان في طريق بايرن ميونيخ حال مرورهما من ثمن النهائي، وهو تكرار لنهائي 2020.

كما قد يشهد ربع النهائي مواجهة بين ريال مدريد حال تأهله، وبروسيا دورتموند في تكرار لنهائي 2024.

وقد يصطدم مانشستر سيتي بمنافسه إنتر في تكرار لنهائي 2023.

الطريق إلى نهائى كأس العالم للأندية 


فى ربع النهائى يلتقى الفائز من بالميراس ضد بوتافوجو مع الفائز من بنفيكا ضد تشيلسي.

فى ربع النهائى يواجه الفائز من إنتر ميلان ضد فلومينينسي نظيره المتأهل من مانشستر سيتي ضد الهلال.

أما نصف النهائى يلتقى الفريقان المتأهلان وجها لوجه.

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

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وجاء الطريق الآخر إلي نهائي مونديال الأندية كالتالي: 

في ربع النهائي يلتقي الفائز من باريس سان جيرمان × إنتر ميامي مع الفائز من  فلامنجو × بايرن ميونيخ

في ربع النهائي يلتقي الفائز من بروسيا دورتموند × مونتيري مع الفائز من ريال مدريد × يوفنتوس

أما في نصف النهائى يلتقى الفريقان المتأهلان وجها لوجه.

 

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بوتافوجو ضد بالميراس بوتافوجو بالميراس بالميراس ضد بوتافوجو

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