السبت 28 يونيو 2025
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رياضة

هجوم لاذع من كلوب ضد الفيفا بسبب كأس العالم للأندية

يورجن كلوب،فيتو
يورجن كلوب،فيتو

كأس العالم للأندية، هاجم يورجن كلوب، المدرب السابق لنادي ليفربول، نظام بطولة كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة التي تنظمها الفيفا بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في الولايات المتحدة، واصفًا إياها بأنها "أسوأ فكرة تم تنفيذها في تاريخ كرة القدم".

وأعرب كلوب، الذي يشغل حاليًا منصب المدير العالمي لكرة القدم لدى شركة "ريد بول"، عن استيائه من قرارات الاتحاد الدولي "فيفا" التي قال إنها تُعرض سلامة اللاعبين للخطر وتُثقل كاهل جدول المباريات.


وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاج" الألمانية، قال كلوب (58 عامًا): “كأس العالم للأندية هي أسوأ فكرة تم تطبيقها على الإطلاق، أشخاص لا علاقة لهم بالواقع اليومي في هذه الرياضة هم من يقررون”.


وأضاف: "أخشى أن يتعرض اللاعبون في الموسم المقبل لإصابات لم يُصابوا بها من قبل، وإن لم يحدث ذلك، فستأتي تلك الإصابات في كأس العالم أو بعده".

وأشار إلى أن التوسع في عدد الفرق والتوقيت الصيفي للبطولة يفاقمان الضغط على اللاعبين، مما قد يؤدي إلى إصابات غير مسبوقة.

وخلال المقابلة، كشف كلوب عن تلقيه عرضًا لتدريب المنتخب الألماني بعد نهاية موسم 2022-2023، لكنه رفضه بسبب التزامه مع ليفربول.

وقال: "كان بإمكاني أن أقول نعم. ربما كان من الأفضل أن أبدأ شيئًا جديدًا بعد موسم مخيب. لكني لم أرغب في مغادرة ليفربول بهذه الطريقة. كان هناك فريق، وعلاقات قوية تربطني باللاعبين، وكنت أريد إصلاح الأمور. هذا ما كان يهمني".

يُذكر أن كلوب قاد ليفربول لتحقيق العديد من الألقاب خلال فترته مع النادي، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يغادر الفريق بنهاية موسم 2023-2024.

وتأتي تصريحات كلوب الحادة في وقت تواجه فيه الفيفا انتقادات متزايدة بشأن إدارتها للتقويم الدولي وتأثيره على رفاهية اللاعبين.

 

فيما ينطلق دور الستة عشر من كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بعد نهاية دور المجموعات.

الجنسيات الأكثر حضورا في كأس العالم للأندية 

وبالنظر لقوائم الأندية الـ 16 المتأهلة عشر دول من كأس العالم للأندية تعتبر البرازيل الأفضل تمثيلًا، إذ تأهلت أربعة من أنديتها للأدوار الإقصائية.

 ويبلغ عدد اللاعبين البرازيليين في مراحل خروج المغلوب 117 لاعب، تليها إيطاليا برصيد 35 لاعبًا، ثم ألمانيا (34)، بينما يمثِّل البقية 49 جنسية أخرى منها مصري وحيد وهو عمر مرموش مع مانشستر سيتي.


وإجمالا، تواجد لاعبون من 72 جنسية على أرضية الملعب، وتصدرت قائمة الدول الممثلة مجددًا كل من البرازيل والأرجنتين برصيد 91 و73 تواليًا.


أما الدولة صاحبة المركز الثالث والأوسع تمثيلًا من أوروبا فهي البرتغال (32 لاعبًا)، تليها إسبانيا الممثلة بـ31 لاعبًا.


قاريًا، كانت الدول الأكثر تمثيلًا هي أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (المكسيك، 26 لاعبًا)، وأفريقيا (المغرب 22)، وأوقيانوسيا (نيوزيلندا 22)، وآسيا (كوريا الجنوبية 18).


وعلى قائمة الدول ذات الأكبر عددًا من الهدافين في المسابقة، تتصدّر البرازيل القائمة بـ 18، متقدمة بفارق ضئيل عن الجارة الأرجنتين (17)، وتليهما فرنسا (11) من أصل 38 دولة يحمل الهدافون جنسياتها.

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بطولة كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية ليفربول يورجن كلوب نادي ليفربول بطولة كاس العالم

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