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رئيس جامعة قناة السويس يوجه بالمتابعة الميدانية لـ"الإسماعيلية الجديدة الأهلية" (صور)

جولة باللجان الامتحانية
جولة باللجان الامتحانية بكلية الهندسة، فيتو

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن المتابعة الميدانية المستمرة للعملية الامتحانية داخل كليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تأتي في إطار التزام الجامعة بتوفير بيئة أكاديمية منظمة، وضمان أداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء تسودها الدقة والانضباط والشفافية.  

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ترسيخ معايير الجودة 

وأشار إلى أن جامعة الإسماعيلية تسعى إلى ترسيخ معايير الجودة في التقييم الأكاديمي، خاصة في البرامج النوعية التي تواكب احتياجات سوق العمل الحديثة، وعلى رأسها برامج هندسة الذكاء الاصطناعي والهندسة التكنولوجية. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد اللجان الامتحانية 

وفي هذا الإطار، قام الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بجولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية بكلية الهندسة، حيث تابع انتظام أعمال الامتحانات، خاصة طلاب المستوى الثالث ببرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، وعددهم 83 طالبًا وطالبة، واطمأن على حسن سير الامتحانات والتزام الجميع بالضوابط الأكاديمية والإدارية. 

جانب من الجولة، فيتو
 اللجان الامتحانية بكلية الهندسة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
 اللجان الامتحانية بكلية الهندسة، فيتو

وقد رافق الدكتور عادل حسن خلال الجولة كل من: الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور باسم الهادي السعيد، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد مجدي منسق برامج الكلية حيث تفقدوا القاعات واللجان، وتابعوا أداء الطلاب داخل اللجان، وناقشوا مع القائمين على الامتحانات آليات تطبيق الإجراءات الفنية والتنظيمية لضمان انضباط العملية الامتحانية وجودتها. 

جانب من الجولة، فيتو
 اللجان الامتحانية بكلية الهندسة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جولة باللجان الامتحانية بكلية الهندسة، فيتو

وتُعقد الامتحانات داخل الكلية تحت إشراف الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على كلية الهندسة، وبمتابعة الدكتور باسم الهادي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد مجدي، منسق برامج كلية الهندسة، الذين أكدوا على تنفيذ خطة الامتحانات وفق أعلى المعايير، من حيث الجاهزية التقنية، ودقة آليات التقييم، وتوفير سبل الراحة والدعم للطلاب داخل اللجان. 

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من المتابعات الميدانية التي تهدف إلى تعزيز جودة الأداء الأكاديمي داخل كليات الجامعة، والتأكد من تطبيق معايير التميز الأكاديمي.

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